8 Alasan Orang Introvert Lebih Hebat dalam Keintiman Dibandingkan Eksktrovert

JawaPos.com - Orang kerap berasumsi bahwa sosok ekstrovert yang terbuka secara alami akan lebih mahir dan mendominasi dalam urusan keintiman pasangan di ranjang.

Namun kenyataan psikologis menunjukkan hal sebaliknya, di mana kepekaan batin dan fokus mendalam seorang introvert justru menjadikan mereka pasangan yang jauh lebih berkualitas dalam membangun keintiman di tempat tidur.

Sifat dasar introvert yang tenang dan penuh pertimbangan membuat mereka mengeksekusi setiap momen secara cermat serta penuh penghayatan.

Mereka tidak terburu-buru, melainkan mengutamakan rasa aman dan kenyamanan emosional pasangan demi menciptakan hubungan yang bermakna.

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Seperti dikutip dari YourTango, kualitas keintiman seorang introvert berasal dari kecenderungan mereka untuk berinvestasi secara mendalam pada orang-orang pilihan di hidup mereka.

Berikut adalah delapan alasan mendasar mengapa sosok introvert terbukti memiliki keunggulan luar biasa dalam menciptakan keintiman bersama pasangan.

1. Lebih Sabar dan Menikmati Ritme yang Perlahan Seorang introvert tidak akan terburu-buru dalam hal memberikan kesenangan dan kepuasan bagi pasangannya.

Mereka cenderung bertindak lebih lembut dan membawa suasana menuju kecepatan yang lebih stabil serta menyenangkan bagi kedua belah pihak.

Ketenangan ini bukan lahir dari rasa ragu, melainkan dari keyakinan batin bahwa mereka paham betul apa yang sedang dilakukan. Mereka menikmati setiap proses tanpa harus memaksakan alur yang tergesa-gesa.

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