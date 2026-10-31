7 Alasan Introvert Disebut Anugerah Menurut Psikologi di Era Modern

Ilustrasi seseorang yang memiliki kepribadian introvert (Magnific)
JawaPos.com - Budaya modern kerap kali mendewakan sifat ekstrovert dan menganggap orang pendiam sebagai pihak yang tertinggal dalam pergaulan sosial.
Padahal, menurut psikiater Carl Jung, setiap manusia berada di dalam kontinum ekstroversi dan introversi, di mana kaum introvert mencakup hingga separo dari populasi dunia serta melahirkan banyak pemikir terhebat sepanjang sejarah.
Selama bertahun-tahun, stigma keliru melekat pada para introvert. Mulai dari anggapan bahwa mereka pemalu, antisosial, hingga tidak memiliki ide-ide inovatif.
Melalui berbagai ulasan psikologis modern, pandangan tersebut mulai terkikis untuk menunjukkan bahwa sifat introversi justru menyimpan potensi besar bagi kemajuan masyarakat.
Seperti dikutip dari YourTango, penulis buku Quiet, Susan Cain, menegaskan bahwa menjadi seorang introvert merupakan sebuah anugerah sejati yang membawa dampak positif luar biasa bagi dunia.
Berikut adalah tujuh alasan utama mengapa sifat introvert merupakan sebuah karunia berharga di masyarakat modern.
1. Memiliki Pikiran yang Kreatif dan Imajinatif
Albert Einstein pernah menyatakan bahwa kesunyian dan kesendirian dalam kehidupan yang tenang mampu merangsang pikiran kreatif manusia. Berbeda dengan ekstrovert yang mencari rangsangan dari luar, introvert menyerap inspirasi dari dunia batin berupa imajinasi dan fantasi yang kaya.
Imajinasi mendalam ini menjadi tempat lahirnya berbagai karya seni, sastra, dan inovasi besar di dunia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022