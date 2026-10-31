7 Alasan Introvert Disebut Anugerah Menurut Psikologi di Era Modern

JawaPos.com - Budaya modern kerap kali mendewakan sifat ekstrovert dan menganggap orang pendiam sebagai pihak yang tertinggal dalam pergaulan sosial.

Padahal, menurut psikiater Carl Jung, setiap manusia berada di dalam kontinum ekstroversi dan introversi, di mana kaum introvert mencakup hingga separo dari populasi dunia serta melahirkan banyak pemikir terhebat sepanjang sejarah.

Selama bertahun-tahun, stigma keliru melekat pada para introvert. Mulai dari anggapan bahwa mereka pemalu, antisosial, hingga tidak memiliki ide-ide inovatif.

Melalui berbagai ulasan psikologis modern, pandangan tersebut mulai terkikis untuk menunjukkan bahwa sifat introversi justru menyimpan potensi besar bagi kemajuan masyarakat.

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Seperti dikutip dari YourTango, penulis buku Quiet, Susan Cain, menegaskan bahwa menjadi seorang introvert merupakan sebuah anugerah sejati yang membawa dampak positif luar biasa bagi dunia.

Berikut adalah tujuh alasan utama mengapa sifat introvert merupakan sebuah karunia berharga di masyarakat modern.

1. Memiliki Pikiran yang Kreatif dan Imajinatif

Albert Einstein pernah menyatakan bahwa kesunyian dan kesendirian dalam kehidupan yang tenang mampu merangsang pikiran kreatif manusia. Berbeda dengan ekstrovert yang mencari rangsangan dari luar, introvert menyerap inspirasi dari dunia batin berupa imajinasi dan fantasi yang kaya.