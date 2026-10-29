Menurut Psikologi, 7 Keunggulan Orang Introvert Yang Dibutuhkan Saat Ini

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin ramai oleh komunikasi digital, tuntutan untuk selalu aktif, dan budaya kerja yang serba cepat, orang introvert sering kali dianggap kurang menonjol.

Mereka yang lebih suka mengamati, berpikir sebelum berbicara, atau menghabiskan waktu sendiri terkadang disalah artikan sebagai pribadi yang pasif.

Padahal, kepribadian introversi bukan berarti pemalu, antisosial, atau tidak mampu memimpin dan bersosialisasi.

Dalam psikologi, kepribadian introversi merupakan salah satu dimensi kepribadian yang berkaitan dengan cara seseorang merespons stimulasi sosial dan mengelola energinya.

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Melansir dari dalam laman YourTango pada Kamis (22/10), menjelaskan bahwa orang dengan kepribadian introvert memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari kreativitas hingga kemampuan membangun hubungan yang mendalam.

Karakteristik seorang dengan kepribadian introvert dapat menjadi kekuatan di era modern yang membutuhkan pemikiran kritis, empati, dan kemampuan memahami situasi secara menyeluruh.

Berikut tujuh keunggulan orang dengan kepribadian introvert yang dibutuhkan saat ini dan

1. Memiliki ruang berpikir untuk mengembangkan kreativitas

Sebagian kepribadian introvert menikmati waktu sendiri untuk mengolah ide, mengeksplorasi kemungkinan, dan mengembangkan gagasan baru.

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