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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Sering Mengeluh dan Curigaan? Ini 8 Hal Utama yang Paling Bikin Orang dengan “Trust Issues” Kesal

Trust issues merupakan salah satu tantangan yang hanya dirasakan INFP dalam menjalani hubungan romantis./freepik/frimages - Image

Trust issues merupakan salah satu tantangan yang hanya dirasakan INFP dalam menjalani hubungan romantis./freepik/frimages

JawaPos.com - Menghadapi seseorang yang memiliki masalah kepercayaan (trust issues) tinggi sering kali membutuhkan tingkat kesabaran ekstra.

Pengalaman pahit dipermalukan atau dikhianati di masa lalu membentuk perisai diri yang sangat kokoh, membuat mereka senantiasa waspada dan cenderung mempertanyakan ketulusan serta motif tersembunyi dari orang-orang di sekitarnya.

Menurut ulasan psikologi relasi dari YourTango yang ditulis oleh Marielisa Reyes, rasa trauma tersebut melahirkan pola pikir defensif yang terefleksi dalam interaksi sehari-hari.

Sebagaimana dijelaskan oleh konselor Andrea Mathews, LPC, NCC, pemicu emosional ini timbul bukan karena kegagalan pribadi, melainkan sinyal bahwa proses penyembuhan batin masih perlu diperjuangkan.

Berikut delapan hal mendasar yang sering menjadi muara keluhan dan rasa cemas bagi orang yang sangat curiga serta sulit memercayai orang lain.

1.      Tindakan Orang yang Terus-Menerus Mengecewakan

Orang dengan trust issues cenderung memfokuskan perhatian pada potensi keburukan ketimbang kebaikan orang lain.

Sekecil apa pun kesalahan yang terjadi, kekecewaan masa lalu memicu kecemasan bahwa pola kegagalan serupa akan terulang kembali dalam hubungan mereka.

2.      Janji-Janji Manis yang Tidak Pernah Ditepati

Rasa dikhianati adalah ketakutan terbesar bagi pribadi yang waspada. Bagi mereka, mengingkari janji atau ketidaktepatan waktu bukan sekadar kelalaian kecil, melainkan indikasi kuat bahwa seseorang tidak dapat diandalkan dan berpotensi melukai perasaan mereka lagi.

Editor: Hanny Suwindari
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