Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 10 Juli 2026 | 15.35 WIB

4 Zodiak yang Cenderung Skeptis Pada Pasangannya, Trust Issue dengan Cinta-Cintaan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.Com - Sebagian zodiak cenderung memberikan pasangannya kesempatan untuk menjelaskan keadaan mereka.

Mereka percaya bahwa orang yang mereka cintai memiliki niat baik, bahkan saat tanpa sengaja menyakiti perasaan mereka.

Namun, ada pula zodiak yang justru langsung membayangkan kemungkinan terburuk. Melansir informasi dari laman collective.world pada (9/7) berikut empat zodiak yang cenderung overthinking saat menjalin hubungan asmara.

Cancer dikenal sebagai sosok yang gemar overthinking. Mereka mudah terjebak di dalam kekhawatiran. Saat pasangan membalas pesan lebih lama, cancer akan langsung menyalahkan diri sendiri. Mereka terus dihantui ketakutan bahwa semuanya berakhir atau sesuatu hal buruk akan terjadi.

Scorpio sangat takut hubungan yang mereka jalani akan membuat hati mereka akan hancur seketika. Scorpio sebenarnya sangat sensitif soal hati. Hal-hal kecil dapat membekas di hati mereka. Scorpio memilih untuk mengakhiri hubungan dan menghapus anda dari kehidupannya untuk selamanya. 

Capricorn sulit percaya bahwa mereka akan bertemu dengan sosok yang tulus dan tidak akan mengecewakan mereka. Mereka lebih mengandalkan sikap waspada selama beberapa waktu. Untuk mengubah pandangan tersebut, anda harus membuktikan bahwa anda berbeda dari orang-orang yang pernah mereka temui dan benar-benar peduli pada mereka.

Aries mudah terpancing emosi sampai salah paham. Aries tanpa sadar terkadang menciptakan konflik yang sebenarnya tidak ada. Sebagai zodiak yang mandiri, mereka tahu bahwa mereka mampu menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pada 13 - 19 Juli 2026: Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Dan Pisces, Mulai Dari Karier Hingga Asmara - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pada 13 - 19 Juli 2026: Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Dan Pisces, Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Jumat, 10 Juli 2026 | 02.20 WIB

Ramalan Zodiak Pada 13 - 19 Juli 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Mulai Dari Karier Hingga Asmara - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pada 13 - 19 Juli 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Jumat, 10 Juli 2026 | 02.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok, Jumat 10 Juli 2026: Kesabaran Membawa Hasil Manis, Saatnya Fokus pada Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok, Jumat 10 Juli 2026: Kesabaran Membawa Hasil Manis, Saatnya Fokus pada Diri Sendiri

Jumat, 10 Juli 2026 | 00.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore