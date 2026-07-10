4 Zodiak yang Cenderung Skeptis Pada Pasangannya, Trust Issue dengan Cinta-Cintaan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.Com - Sebagian zodiak cenderung memberikan pasangannya kesempatan untuk menjelaskan keadaan mereka.
Mereka percaya bahwa orang yang mereka cintai memiliki niat baik, bahkan saat tanpa sengaja menyakiti perasaan mereka.
Namun, ada pula zodiak yang justru langsung membayangkan kemungkinan terburuk. Melansir informasi dari laman collective.world pada (9/7) berikut empat zodiak yang cenderung overthinking saat menjalin hubungan asmara.
Cancer
Cancer dikenal sebagai sosok yang gemar overthinking. Mereka mudah terjebak di dalam kekhawatiran. Saat pasangan membalas pesan lebih lama, cancer akan langsung menyalahkan diri sendiri. Mereka terus dihantui ketakutan bahwa semuanya berakhir atau sesuatu hal buruk akan terjadi.
Scorpio
Scorpio sangat takut hubungan yang mereka jalani akan membuat hati mereka akan hancur seketika. Scorpio sebenarnya sangat sensitif soal hati. Hal-hal kecil dapat membekas di hati mereka. Scorpio memilih untuk mengakhiri hubungan dan menghapus anda dari kehidupannya untuk selamanya.
Capricorn
Capricorn sulit percaya bahwa mereka akan bertemu dengan sosok yang tulus dan tidak akan mengecewakan mereka. Mereka lebih mengandalkan sikap waspada selama beberapa waktu. Untuk mengubah pandangan tersebut, anda harus membuktikan bahwa anda berbeda dari orang-orang yang pernah mereka temui dan benar-benar peduli pada mereka.
Aries
Aries mudah terpancing emosi sampai salah paham. Aries tanpa sadar terkadang menciptakan konflik yang sebenarnya tidak ada. Sebagai zodiak yang mandiri, mereka tahu bahwa mereka mampu menjalani hidup tanpa bergantung pada siapapun.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina