4 Zodiak yang Cenderung Skeptis Pada Pasangannya, Trust Issue dengan Cinta-Cintaan

JawaPos.Com - Sebagian zodiak cenderung memberikan pasangannya kesempatan untuk menjelaskan keadaan mereka.

Mereka percaya bahwa orang yang mereka cintai memiliki niat baik, bahkan saat tanpa sengaja menyakiti perasaan mereka.

Namun, ada pula zodiak yang justru langsung membayangkan kemungkinan terburuk. Melansir informasi dari laman collective.world pada (9/7) berikut empat zodiak yang cenderung overthinking saat menjalin hubungan asmara.

Cancer

Cancer dikenal sebagai sosok yang gemar overthinking. Mereka mudah terjebak di dalam kekhawatiran. Saat pasangan membalas pesan lebih lama, cancer akan langsung menyalahkan diri sendiri. Mereka terus dihantui ketakutan bahwa semuanya berakhir atau sesuatu hal buruk akan terjadi.

Scorpio

Scorpio sangat takut hubungan yang mereka jalani akan membuat hati mereka akan hancur seketika. Scorpio sebenarnya sangat sensitif soal hati. Hal-hal kecil dapat membekas di hati mereka. Scorpio memilih untuk mengakhiri hubungan dan menghapus anda dari kehidupannya untuk selamanya.

Capricorn

Capricorn sulit percaya bahwa mereka akan bertemu dengan sosok yang tulus dan tidak akan mengecewakan mereka. Mereka lebih mengandalkan sikap waspada selama beberapa waktu. Untuk mengubah pandangan tersebut, anda harus membuktikan bahwa anda berbeda dari orang-orang yang pernah mereka temui dan benar-benar peduli pada mereka.

Aries