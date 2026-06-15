3 Zodiak yang Tidak Bisa Menuntaskan Trust Issue Meskipun Sudah Berpacaran dengan Sosok yang Tepat

JawaPos.com - Empat zodiak berikut kerap merasa curiga pada pasangannya.

Mereka cenderung langsung kehilangan kepercayaan saat pasangan melakukan kebohongan, bahkan yang terlihat sepele.

Mereka juga diberkati intuisi dan kepekaan sehingga mampu membaca tanda-tanda saat pasangannya sedang berbohong.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (15/6) berikut tiga zodiak yang paling trust issue pada pasangan.

Scorpio

Scorpio menjalani hidup dengan prinsip bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja.

Scorpio menganggap pasangannya layak dipercaya, pasangan tersebut tetap harus membuktikan keseriusannya di sepanjang hubungan. Scorpio sangat intuitif dan hampir selalu bisa mengetahui setiap ketidakjujuran.

Cancer

Cancer membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar membuka diri dan keluar dari zona nyaman.

Cancer perlu merasakan bahwa dirinya dihargai dan dibutuhkan. Cancer akan memberikan seluruh hatinya tanpa ragu.

Capricorn