Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 15 Juni 2026 | 20.14 WIB

3 Zodiak yang Tidak Bisa Menuntaskan Trust Issue Meskipun Sudah Berpacaran dengan Sosok yang Tepat

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut kerap merasa curiga pada pasangannya.

Mereka cenderung langsung kehilangan kepercayaan saat pasangan melakukan kebohongan, bahkan yang terlihat sepele.

Mereka juga diberkati intuisi dan kepekaan sehingga mampu membaca tanda-tanda saat pasangannya sedang berbohong.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (15/6) berikut tiga zodiak yang paling trust issue pada pasangan.

Scorpio menjalani hidup dengan prinsip bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja.

Scorpio menganggap pasangannya layak dipercaya, pasangan tersebut tetap harus membuktikan keseriusannya di sepanjang hubungan. Scorpio sangat intuitif dan hampir selalu bisa mengetahui setiap ketidakjujuran.

Cancer membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar membuka diri dan keluar dari zona nyaman.

Cancer perlu merasakan bahwa dirinya dihargai dan dibutuhkan. Cancer akan memberikan seluruh hatinya tanpa ragu.

Capricorn paling tidak suka saat mereka dimanfaatkan ataupun dibohongi.mereka perlu melihat bukti nyata bahwa seseorang benar-benar peduli pada mereka sebelum mempercayainya. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Transformasi Hidup Besar, Harus Segera Setel Ulang Kebiasaan Hidup Ini - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Transformasi Hidup Besar, Harus Segera Setel Ulang Kebiasaan Hidup Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 20.13 WIB

Sagitarius 15 Juni 2026: Cinta Harmonis dan Keberuntungan Karier - Image
Zodiak

Sagitarius 15 Juni 2026: Cinta Harmonis dan Keberuntungan Karier

Senin, 15 Juni 2026 | 19.05 WIB

4 Zodiak Ini Bakal Dilimpahi Keberuntungan Minggu Depan, Finansial Mulai Bertumbuh! - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Bakal Dilimpahi Keberuntungan Minggu Depan, Finansial Mulai Bertumbuh!

Senin, 15 Juni 2026 | 18.39 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore