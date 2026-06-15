3 Zodiak yang Tidak Bisa Menuntaskan Trust Issue Meskipun Sudah Berpacaran dengan Sosok yang Tepat

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com - Empat zodiak berikut kerap merasa curiga pada pasangannya.
Mereka cenderung langsung kehilangan kepercayaan saat pasangan melakukan kebohongan, bahkan yang terlihat sepele.
Mereka juga diberkati intuisi dan kepekaan sehingga mampu membaca tanda-tanda saat pasangannya sedang berbohong.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (15/6) berikut tiga zodiak yang paling trust issue pada pasangan.
Scorpio
Scorpio menjalani hidup dengan prinsip bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja.
Scorpio menganggap pasangannya layak dipercaya, pasangan tersebut tetap harus membuktikan keseriusannya di sepanjang hubungan. Scorpio sangat intuitif dan hampir selalu bisa mengetahui setiap ketidakjujuran.
Cancer
Cancer membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar membuka diri dan keluar dari zona nyaman.
Cancer perlu merasakan bahwa dirinya dihargai dan dibutuhkan. Cancer akan memberikan seluruh hatinya tanpa ragu.
Capricorn
Capricorn paling tidak suka saat mereka dimanfaatkan ataupun dibohongi.mereka perlu melihat bukti nyata bahwa seseorang benar-benar peduli pada mereka sebelum mempercayainya.
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