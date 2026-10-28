8 Ciri Orang yang Membawa Energi Positif ke Mana Pun Mereka Pergi

ilustrasi orang yang positif. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Individu dengan energi positif biasanya tidak bertanya-tanya mengapa orang lain tertarik kepada dirinya.

Faktanya mereka jauh lebih baik dan ramah daripada yang dipikirkan tentang dirinya sendiri.

Dan untuk meyakinkan diri akan hal ini, mereka biasanya menepisnya dan menyebutnya sebagai sesuatu yang berlebihan.

Terkadang, orang memiliki kualitas unik yang tidak diekspresikan secara mencolok, namun mereka menarik orang lain tanpa perlu pamer.

Melansir lifehack, berikut delapan ciri orang yang membawa energi positif ke mana pun mereka pergi.

1. Mereka yakin

Setiap orang menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, tetapi sebagian individu mempertahankan semangat dan optimisme terlepas dari situasi apa pun.

Individu-individu ini secara konsisten menarik orang lain dengan menunjukkan sisi terang dari segala sesuatu dan mendorong kemajuan.