Tips Praktis untuk Orang Tua Introvert dalam Mengasuh Anak

Ilustrasi orang tua introvert mengasuh anak (magnific/prostooleh)
JawaPos.com - Zaman dulu banyak orang tua dituntut untuk pandai bersosialisasi, menjaling hubungan dengan sesama. Mereka diidentik dengan ekstrovert. Padahal menjadi orang tua yang introvert memiliki sejumlah keunggulan dalam mengasuh anak.
Mulai dari membangun rutinitas yang teratur, menjaga keseimbangan kehidupan sosial, hingga menjadi teladan dalam berempati dan berkreasi dapat menjadi keunggulan orang tua introvert.
Di tengah kehidupan modern yang serba sibuk dan penuh tuntutan, karakter introvert justru dapat membantu orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang lebih tenang dan nyaman bagi anak.
Dikutip dari Introvert Dear, Senin (26/10), mengasuh anak memang bisa menjadi pengalaman yang melelahkan. Namun, anggapan bahwa orang introvert akan kesulitan menjalani peran sebagai orang tua tidak sepenuhnya tepat.
Ada sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang sehat dengan anak sekaligus menjaga keseimbangan diri.
Orang tua introvert cenderung menghargai rutinitas karena dapat membantu mengatur aktivitas sehari-hari. Kebiasaan seperti membaca buku bersama, bermain, hingga menentukan waktu tidur dapat menciptakan suasana yang lebih teratur bagi orang tua maupun anak.
Rutinitas juga membantu anak mengenali pola kegiatan yang berulang sehingga mereka memiliki gambaran tentang apa yang akan dilakukan berikutnya. Bagi orang tua introvert, keteraturan tersebut dapat mengurangi tekanan di tengah kesibukan mengasuh anak tanpa harus menghilangkan ruang untuk spontanitas.
Kehadiran anak dapat menjadi alasan yang wajar bagi orang tua introvert untuk menolak ajakan sosial yang datang secara mendadak. Mereka umumnya lebih nyaman ketika memiliki waktu untuk mempertimbangkan undangan dan menyusun rencana dibandingkan harus mengikuti kegiatan tanpa persiapan.
Kebiasaan tersebut membantu orang tua menjaga energi dan menentukan kegiatan sesuai kebutuhan keluarga. Dengan membuat rencana lebih awal, mereka tetap dapat bersosialisasi tanpa merasa harus selalu memenuhi setiap ajakan atau mengorbankan waktu istirahat.
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