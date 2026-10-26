4 Dasar Kemunculan Teori Introvert dan Ekstrovert yang Membentuk Kepribadian Manusia

Ilustrasi dua orang dengan kepribadian introvert dan extrovert (Magnific)
JawaPos.com - Teori terkait asal mula kemunculan introvert dan ekstrovert menjadi salah satu landasan penting dalam memahami kepribadian manusia, perilaku sosial, serta cara individu merespons lingkungan sekitarnya.
Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog asal Swiss, Carl Gustav Jung, pada 1920-an untuk menjelaskan perbedaan orientasi psikologis individu dalam mengarahkan energi dan memproses pengalaman.
Pemahaman mengenai kedua karakteristik tersebut kemudian berkembang menjadi bagian penting dalam kajian psikologi kepribadian modern.
Berikut 4 hal yang menjadikan munculnya teori tentang kepribadian terhadap manusia, seperti dilansir dari laman Grand Rising Behavioral Health.
1. Pemikiran Carl Jung Tentang Orientasi Kepribadian
Carl Gustav Jung memperkenalkan konsep introversi dan ekstroversi untuk menjelaskan perbedaan cara individu mengarahkan perhatian dan energi psikologisnya. Menurut teorinya, individu introvert cenderung berorientasi pada dunia internal, seperti pikiran dan perasaan, sedangkan individu ekstrovert lebih tertarik pada lingkungan eksternal dan interaksi sosial. Kedua orientasi tersebut menjadi dasar untuk memahami variasi karakter dan perilaku manusia.
2. Perbedaan Sumber Energi dan Respons terhadap Rangsangan
Introvert umumnya merasa lebih nyaman dengan kegiatan mandiri atau interaksi dalam kelompok kecil, sedangkan ekstrovert cenderung menikmati aktivitas sosial dan pengalaman baru. Perbedaan tersebut berkaitan dengan cara setiap individu merespons rangsangan serta mengelola keterlibatan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Meski demikian, introversi tidak selalu berarti pemalu dan ekstroversi tidak selalu menunjukkan seseorang yang selalu percaya diri.
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