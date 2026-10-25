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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Apakah Orang Autistik Selalu Introvert? Ini Penjelasan dari Perspektif Psikologi

Gambar ilustrasi introvert. (magnific) - Image

Gambar ilustrasi introvert. (magnific)

JawaPos.com - Orang yang pendiam, jarang mengikuti acara sosial, atau lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri sering dianggap sebagai introvert.

Namun, tidak semua perilaku tersebut berkaitan dengan kepribadian. Pada sebagian orang autistik, menghindari keramaian bisa berhubungan dengan sensitivitas sensorik, kelelahan setelah berinteraksi, atau kesulitan memahami isyarat sosial.

Menurut artikel Simply Psychology yang ditulis Olivia Guy-Evans dan ditinjau oleh Saul McLeod, autisme dan introversi merupakan dua hal berbeda yang tidak selalu muncul bersamaan.

1. Autisme dan introversi memiliki pengertian berbeda

Autisme merupakan kondisi perkembangan saraf yang memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi sosial, serta memproses rangsangan dari lingkungan.

Sementara itu, introversi adalah karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang menikmati suasana tenang dan memulihkan energi melalui waktu sendiri.

Seseorang dapat menjadi introvert sekaligus autistik, tetapi seseorang yang introvert belum tentu autistik. Begitu pula sebaliknya, orang autistik tidak otomatis memiliki kepribadian introvert.

2. Mengapa sebagian orang autistik terlihat pendiam?

Editor: Novia Tri Astuti
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