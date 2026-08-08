Menurut Psikologi, 7 Alasan Mengapa Rasa Insecure Bisa Menandakan Anda Berada di Posisi Aman

seseorang yang merasa insecure. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa kurang pintar dibanding rekan kerja, merasa penampilan tidak cukup menarik, atau takut gagal sebelum mencoba sesuatu yang baru?



Perasaan itu dikenal sebagai insecure. Banyak orang menganggap insecure sebagai kelemahan yang harus segera dihilangkan. Padahal, menurut psikologi, rasa insecure tidak selalu menjadi pertanda buruk. Dalam kadar yang wajar, justru perasaan ini bisa menunjukkan bahwa Anda sedang berada dalam kondisi yang relatif aman untuk berkembang.



Mengapa demikian?



Psikologi modern menjelaskan bahwa emosi hadir sebagai sistem informasi. Sama seperti rasa lapar memberi sinyal bahwa tubuh membutuhkan makanan, rasa insecure memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang penting bagi diri Anda.



Menariknya, orang yang benar-benar berada dalam bahaya sering kali lebih fokus bertahan hidup daripada memikirkan apakah dirinya cukup baik atau tidak. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, otak mulai memikirkan identitas, pencapaian, hubungan sosial, dan masa depan.



Inilah alasan mengapa rasa insecure sering muncul ketika hidup mulai stabil.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (7/8), terdapat tujuh alasan mengapa merasa insecure justru bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang berada dalam posisi yang aman menurut sudut pandang psikologi.



1. Otak Anda Tidak Sedang Sibuk Bertahan Hidup



Psikologi mengenal konsep bahwa manusia memiliki prioritas kebutuhan. Ketika seseorang sedang menghadapi ancaman nyata—seperti kelaparan, perang, atau bencana—energi mental akan diarahkan untuk bertahan hidup.



Namun ketika situasi mulai aman, perhatian bergeser pada kualitas hidup.



Mulailah muncul pertanyaan seperti:



Apakah saya cukup sukses?

Apakah orang lain menyukai saya?

Apakah saya sudah mencapai impian saya?

Apakah saya tertinggal dibanding teman?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali memunculkan rasa insecure.



Artinya, rasa insecure muncul karena otak memiliki ruang untuk mengevaluasi kehidupan. Ini merupakan tanda bahwa kondisi dasar relatif aman sehingga pikiran bisa fokus pada perkembangan diri, bukan sekadar bertahan hidup.



2. Anda Masih Memiliki Keinginan untuk Berkembang



Seseorang yang benar-benar menyerah biasanya tidak lagi peduli apakah dirinya berkembang atau tidak.



Sebaliknya, orang yang merasa insecure sering kali memiliki standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri.



Ia ingin menjadi lebih baik.



Ia ingin dihargai.



Ia ingin berhasil.



Memang, standar yang terlalu tinggi dapat memicu kecemasan. Namun keberadaan standar itu sendiri menunjukkan adanya motivasi untuk tumbuh.



Dalam psikologi perkembangan, dorongan untuk memperbaiki diri merupakan bagian penting dari proses belajar sepanjang hidup.



Jadi, insecure tidak selalu berarti lemah.



Kadang, itu berarti Anda masih memiliki harapan terhadap masa depan.



3. Anda Peduli terhadap Hubungan Sosial



Manusia adalah makhluk sosial.



Otak manusia berkembang untuk memperhatikan penerimaan dari kelompok karena pada masa lampau diterima oleh kelompok meningkatkan peluang bertahan hidup.



Itulah sebabnya kritik kecil, komentar negatif, atau penolakan sosial bisa terasa sangat menyakitkan.



Ketika Anda merasa insecure setelah berbicara di depan umum atau setelah mengunggah sesuatu di media sosial, sebenarnya otak sedang menjalankan mekanisme alami.



Anda peduli terhadap hubungan dengan orang lain.



Selama tidak berlebihan, kepedulian ini membantu seseorang belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun empati.



4. Anda Sedang Keluar dari Zona Nyaman



Perhatikan kapan rasa insecure paling sering muncul.



Biasanya ketika:



memulai pekerjaan baru,

membangun bisnis,

masuk universitas,

menikah,

menjadi orang tua,

berbicara di depan banyak orang,

atau memulai proyek besar.



Mengapa?



Karena otak sedang menghadapi situasi baru.



Dalam psikologi, ketidaknyamanan sering kali merupakan bagian dari proses adaptasi.



Artinya, insecure bukan bukti bahwa Anda tidak mampu.



Sebaliknya, rasa itu menunjukkan bahwa Anda sedang mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.



Semua orang hebat pernah berada di tahap ini.



Perbedaannya hanyalah mereka tetap melangkah meskipun merasa tidak yakin.



5. Anda Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi



Orang yang tidak pernah meragukan dirinya belum tentu percaya diri.



Kadang, mereka hanya tidak menyadari kekurangannya.



Dalam psikologi terdapat fenomena yang dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect, yaitu kecenderungan orang yang kurang kompeten justru merasa sangat yakin terhadap kemampuannya, sementara orang yang lebih kompeten sering kali lebih sadar akan keterbatasannya.



Karena itu, sedikit rasa ragu terhadap diri sendiri bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki kesadaran diri yang baik.



Anda mampu melihat kekurangan.



Anda mampu menerima bahwa masih ada yang perlu dipelajari.



Kesadaran inilah yang menjadi fondasi pembelajaran dan peningkatan kualitas diri.



6. Anda Masih Memiliki Empati



Orang yang sama sekali tidak peduli terhadap dampak perilakunya biasanya jarang merasa insecure.



Sebaliknya, seseorang yang mempertimbangkan perasaan orang lain cenderung lebih sering mengevaluasi dirinya.



Misalnya:



"Apakah ucapan saya tadi menyinggung?"



"Apakah saya sudah bekerja dengan baik?"



"Apakah saya mengecewakan orang lain?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir dari empati.



Tentu saja, jika berlebihan dapat menimbulkan overthinking.



Namun dalam kadar yang sehat, empati membuat seseorang lebih bijaksana dalam bersikap.



7. Insecure Bisa Menjadi Kompas untuk Mengenal Diri Sendiri



Setiap rasa insecure sebenarnya menyimpan pesan.



Jika Anda insecure mengenai pekerjaan, mungkin karier adalah sesuatu yang sangat berarti bagi Anda.



Jika Anda insecure mengenai hubungan, mungkin Anda sangat menghargai kedekatan emosional.



Jika Anda insecure mengenai kemampuan, mungkin Anda memiliki impian besar yang belum tercapai.



Alih-alih melawan rasa insecure, cobalah bertanya:



"Apa yang sebenarnya sedang ingin diberitahukan oleh perasaan ini?"



Pertanyaan sederhana tersebut sering kali membuka pemahaman baru mengenai nilai, tujuan, dan kebutuhan diri.



Dengan kata lain, insecure bisa menjadi kompas yang menunjukkan area kehidupan yang paling penting bagi Anda.



Namun, Jangan Salah Paham



Meski insecure dapat menjadi bagian normal dari kehidupan, bukan berarti semua bentuk insecure harus dibiarkan.



Jika rasa tersebut:



muncul hampir setiap hari,

mengganggu pekerjaan,

membuat Anda menghindari aktivitas,

menghambat hubungan,

atau menyebabkan penderitaan berkepanjangan,



maka penting untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor.



Psikologi membedakan antara rasa tidak percaya diri yang normal dengan kecemasan atau gangguan psikologis yang membutuhkan penanganan.



Karena itu, kenali batasnya.



Jangan menghakimi diri sendiri, tetapi juga jangan mengabaikan kondisi yang semakin berat.



Cara Mengubah Insecure Menjadi Kekuatan



Daripada melawan rasa insecure, cobalah mengelolanya dengan langkah berikut:



Terima bahwa semua orang pernah mengalaminya. Bahkan orang yang tampak sangat percaya diri pun sering menyimpan keraguan yang tidak terlihat.



Fokus pada proses, bukan kesempurnaan. Kemajuan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada mengejar standar yang mustahil.



Kurangi kebiasaan membandingkan diri. Media sosial hanya menampilkan potongan terbaik kehidupan seseorang, bukan keseluruhan cerita.



Rayakan pencapaian sekecil apa pun. Menghargai kemajuan membantu otak membangun rasa percaya diri yang lebih sehat.



Bangun dialog positif dengan diri sendiri. Perlakukan diri sebagaimana Anda memperlakukan sahabat yang sedang berjuang.



Kesimpulan



Merasa insecure bukan berarti Anda lemah.



Dalam banyak kasus, rasa insecure justru menunjukkan bahwa Anda sedang berada dalam posisi yang cukup aman untuk berpikir, belajar, mengevaluasi diri, dan berkembang.



Otak yang tidak lagi sibuk bertahan hidup mulai memikirkan masa depan.



Anda mulai peduli pada hubungan.



Anda ingin menjadi lebih baik.



Anda sadar masih memiliki kekurangan.



Semua itu merupakan bagian alami dari perjalanan menjadi manusia.



Yang perlu diingat adalah, jangan biarkan rasa insecure mengambil alih hidup Anda. Jadikan ia sebagai sinyal, bukan sebagai identitas.



Karena pada akhirnya, orang yang terus berkembang bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut atau ragu, melainkan mereka yang tetap melangkah meski hati masih dipenuhi pertanyaan.



Mungkin hari ini Anda masih merasa belum cukup baik.



Namun bisa jadi, perasaan itu bukan tanda bahwa Anda sedang gagal.



