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Endah Primasari Utami
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.42 WIB

6 Kelebihan Orang yang Tidak Banyak Bicara, Tapi Sering Kali Diremehkan dalam Pergaulan

Ilustrasi, orang yang tidak banyak bicara. Magnific/ magnific.

 
JawaPos.com - Di dunia yang tidak pernah berhenti berbicara seperti sekarang ini, orang-orang yang tidak banyak bicara sering kali terabaikan bahkan diremehkan.

Padahal, orang yang tidak banyak bicara memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang pada umumnya.

Dilansir JawaPos.com dari lifehack pada Jumat (23/10), berikut ini delapan kelebihan yang dimiliki oleh orang yang tidak banyak bicara yang sering kali diremehkan dan dilupakan dalam pergaulan.

1. Tahu Cara Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh

Seseorang yang tatapan matanya tampak kosong saat Anda berbicara tandanya mereka tidak benar-benar menyimak apa yang Anda katakan.

Hal ini hampir tidak pernah terjadi pada orang yang tidak banyak bicara.

2. Pengamat yang Tajam

Di dunia yang semuanya cepat ini semakin sulit menemukan sosok yang reflektif dan memiliki daya amati yang tajam.

Namun, bagi orang yang pendiam, mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol sehingga energinya digunakan untuk mengamati situasi maupun orang-orang sekitar sampai-sampai tak ada yang terlewat oleh mereka.

Lebih sedikit berbicara berarti lebih banyak waktu untuk merenung dan mengamati.

3. Berpikir sebelum Berbicara

Tidak banyak berbicara membuat orang yang pendiam memiliki banyak waktu untuk benar-benar berpikir sebelum berbicara.

Mereka memastikan apa yang disampaikannya benar-benar berbobot dan tidak menyinggung orang lain.

Mereka sangat selektif dalam memilih kata.

Jadi, saat orang seperti ini berbicara, seluruh dunia seolah berhenti sejenak untuk mendengar apa yang mereka utarakan.

4. Mudah Didekati

Orang yang tidak banyak bicara cenderung tenang dan santai sehingga lebih mudah didekati.

Selain itu, mereka juga lebih dihormati berkat pembawaan yang tenang, kemampuan mendengarkan yang baik, serta tutur kata yang penuh pertimbangan.

Banyak orang menuju kepada mereka untuk meminta nasihat.

5. Jarang Mengintimidasi Orang Lain

Orang yang tidak banyak bicara jarang menyinggung perasaan orang lain karena jarang juga mereka bicara dengan suara lantang dan gegabah atau bertindak berlebihan.

Sebaliknya, mereka sering kali membuat orang-orang di sekitarnya nyaman dan jarang ditegur rekan kerja atau atasan.

6. Memancarkan Ketenangan

Orang yang pendiam cenderung memiliki 'vibes' yang menenangkan meski saat sedang menghadapi proyek yang penuh tekanan.

Tanpa sadar, 'vibes' ini menular ke orang-orang sekitarnya.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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