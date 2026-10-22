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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.28 WIB

9 Kelebihan Orang Pendiam yang Jarang Disadari, Introvert Pasti Relate

Ilustrasi seseorang yang fokus/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang fokus/Magnific

JawaPos.com-Seorang introvert identik dengan kecenderungan mereka untuk menyukai waktu sendiri.

Hal ini kerap menimbulkan anggapan bahwa mereka merupakan sosok pendiamyang anti sosial. 

Padahal, sosok introvert juga memiliki berbagai kelebihan yang seringkali luput dari perhatian orang-orang. 

Mereka memiliki kelebihan tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Namun, berperan banyak bagi kehidupan pribadi maupun orang-orang disekitarnya.

Melansir  informasi dari laman aconsciousrethink. pada (22/10) berikut sembilan kelebihan introvert yang dapat menjadi kelebihan alami dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Introvert memiliki kecenderungan introspeksi diri yang baik. Mereka lebih mampu mengevaluasi perilaku, pikiran, emosi, serta arah kehidupan. Mereka dapat mengenali bagian di dalam dirinya yang perlu diubah dan bagaimana mereka memulai berubah. 

Salah satu kelebihan introvert adalah mereka cenderung mempertimbangkan berbagai persoalan dengan seksama sebelum menentukan sikap. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki prinsip moral yang jelas.

Kemampuan introvert dalam berpegang pada prinsip moral juga saat mereka berada dalam konflik batin.  Fase yang muncul membuat sadar pada perilaku tertentu yang bertentangan dengan keyakinan.

Introvert tidak selalu membiarkan ekspektasi orang lain menghalang-halangi mereka untuk bertindak. Introvert memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri, tanpa terus menerus mengikuti tuntutan sosial.

Keberanian semacam ini terkadang luput, karena hanya ditunjukkan oleh individu yang tenang dan tidak suka mencari sorotan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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