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Leni Setya Wati
Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.26 WIB

Sulit Berkonsentrasi? Senyawa dalam Teh Ini Menarik Perhatian Peneliti ADHD

ilustrasi teh dari magnific - Image

ilustrasi teh dari magnific

JawaPos.com - Teh bukan hanya minuman yang dinikmati untuk relaksasi, tetapi juga mengandung senyawa yang menarik perhatian para peneliti kesehatan otak.

Salah satunya adalah L-theanine, asam amino yang banyak ditemukan dalam daun teh hijau, teh hitam, teh putih, dan teh oolong.

Dalam artikel Psychology Today, dokter James M. Greenblatt membahas potensi senyawa ini dalam mendukung perhatian, konsentrasi, dan kualitas tidur, termasuk kaitannya dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD.

L-theanine diduga memengaruhi beberapa proses di otak yang berkaitan dengan perhatian dan respons terhadap stres.

Senyawa ini dikaitkan dengan aktivitas gelombang alfa otak, yang berhubungan dengan keadaan rileks tetapi tetap waspada.

Namun, mekanisme tersebut tidak berarti bahwa mengonsumsi teh otomatis membuat seseorang lebih fokus. Pengaruhnya dapat berbeda-beda, tergantung pada individu, jumlah yang dikonsumsi, serta kondisi yang sedang diteliti.

Salah satu penelitian yang dibahas Greenblatt adalah studi tahun 2026 yang melibatkan 21 remaja dengan ADHD.

Peneliti menguji kombinasi L-theanine dan kafein melalui penelitian acak, tersamar ganda, dan terkontrol plasebo. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi tersebut membantu memperlambat penurunan waktu reaksi dalam tugas perhatian serta mengurangi respons keliru terhadap rangsangan yang tidak relevan.

Meski menjanjikan, penelitian ini menguji kombinasi dua zat, sehingga manfaat yang ditemukan tidak dapat dianggap berasal dari L-theanine saja.

Penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran mengenai potensi L-theanine untuk mendukung tidur.

Editor: Hanny Suwindari
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