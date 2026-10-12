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Berliana Rizqia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.09 WIB

Anak Aktif Belum Tentu ADHD, Orang Tua Wajib Kenali Gejalanya

ILUSTRASI. Anak yang terus bergerak tanpa lelah atau sulit fokus saat belajar di kelas, belum tentu tanda&nbsp;Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). (IST) - Image

ILUSTRASI. Anak yang terus bergerak tanpa lelah atau sulit fokus saat belajar di kelas, belum tentu tanda&nbsp;Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). (IST)

JawaPos.com – Anak yang terus bergerak tanpa lelah atau sulit fokus saat belajar di kelas, belum tentu tanda Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

Memperingati ADHD Awareness Month atau Bulan Kesadaran ADHD yang diperingati setiap Oktober, pemahaman yang tepat mengenai kondisi ini menjadi krusial. Untuk itu, para orang tua untuk lebih memahami pola perilaku anak secara objektif tanpa terburu-buru memberikan label atau melakukan diagnosis mandiri.

Psikolog Atelier of Minds, Diah Cahyaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog, menegaskan, anak yang sangat aktif atau sulit diam tidak bisa langsung disimpulkan mengidap ADHD. Pengamatan terhadap perilaku anak harus dilakukan secara cermat dengan melihat pola yang muncul, dampaknya pada aktivitas harian, serta melalui evaluasi profesional.

“Kekhawatiran orang tua ketika menerima laporan dari sekolah atau melihat anak tidak bisa diam di rumah adalah hal yang sangat wajar. Namun, melihat indikasi awal bukan berarti anak pasti mengidap ADHD. Fokus utama orang tua adalah mengamati dan memahami pola perilaku anak, bukan terburu-buru memberikan label. ADHD memiliki kriteria diagnostik yang terukur dan membutuhkan evaluasi menyeluruh dari profesional yang kompeten,” ujar Diah.

Memahami Gejala Inti dan Tipe ADHD

ADHD ditandai oleh pola kurangnya perhatian (inatensi), hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menetap serta berpotensi mengganggu fungsi harian maupun perkembangan anak. Secara umum, terdapat tiga kelompok gejala utama yang patut dicermati orang tua: 

  • Inatensi: Anak mudah teralihkan, kesulitan mempertahankan fokus, tidak menyelesaikan instruksi, atau sering kesulitan mengatur tugas dan barang-barang pribadinya.
  • Hiperaktivitas: Anak menunjukkan aktivitas gerak yang berlebihan, seperti gelisah, tidak bisa diam, suka mengetuk-ngetukkan tangan atau kaki, hingga berbicara secara berlebihan.
  • Impulsivitas: Anak cenderung bertindak sebelum berpikir, seperti kerap menyela pembicaraan orang lain atau melakukan tindakan berisiko tanpa memikirkan situasi.

Berdasarkan dominasi gejala yang muncul, ADHD terbagi menjadi tiga tipe, yakni dominan inatensi, dominan hiperaktivitas dan impulsivitas, serta tipe kombinasi yang menampilkan kedua kelompok gejala tersebut. Diah menambahkan bahwa dampak kondisi ini bisa bervariasi pada tiap anak, mulai dari tantangan akademis hingga hambatan dalam interaksi sosial.

Lingkungan Terstruktur Jadi Kunci Dukungan Sehari-hari

Selain mengenali gejalanya, peran orang tua dalam menciptakan lingkungan serta rutinitas harian yang terstruktur menjadi rofes kunci pendampingan anak.

Okupasi Terapis Atelier of Minds, Dwi Ayu Nur Komariyah, M.Sc.OT, menjelaskan bahwa pembentukan rutinitas yang konsisten sangat membantu anak membangun keteraturan sekaligus melatih kemandirian.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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