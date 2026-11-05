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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Jumat, 6 November 2026 | 00.23 WIB

Diam-Diam Punya Kebiasaan Ini, 7 Karakter Orang yang Sering Mengecek Feed Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang sering merefresh feed

JawaPos.com – Membuka media sosial berulang kali sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang di tengah perkembangan teknologi digital. Bahkan, tanpa disadari, sebagian orang kerap menekan tombol refresh hanya untuk memastikan ada konten terbaru yang muncul di layar ponsel mereka.

Kebiasaan tersebut sering dilakukan ketika sedang bersantai, menunggu seseorang, bahkan saat mengerjakan aktivitas lain. Meski terlihat sebagai tindakan sederhana, perilaku ini ternyata menarik untuk diamati melalui sudut pandang psikologi.

Dorongan untuk terus memperbarui halaman media sosial bisa berkaitan dengan rasa penasaran, kebutuhan mendapatkan hiburan, hingga keinginan untuk tetap mengetahui perkembangan lingkungan sosial.

Tidak semua orang yang sering melakukan hal tersebut memiliki alasan yang sama. Ada yang sekadar mencari informasi, sementara sebagian lainnya mungkin menjadikan media sosial sebagai cara mengatasi kebosanan atau mengalihkan perhatian dari tekanan sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kecenderungan psikologis yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa menyegarkan feed media sosial. Berikut penjelasannya.

1. Mudah Mengalami FOMO

FOMO atau Fear of Missing Out merupakan perasaan khawatir ketika seseorang menganggap dirinya tertinggal dari informasi, pengalaman, atau aktivitas yang sedang dinikmati orang lain.

Kecenderungan ini bisa membuat seseorang terus memeriksa media sosial untuk mengetahui perkembangan terbaru. Mereka ingin memastikan tidak ada kabar penting, tren populer, atau percakapan menarik yang terlewatkan.

Bagi sebagian orang, mengetahui informasi terbaru memberikan perasaan lebih dekat dengan lingkungan sosialnya.

Mereka juga cenderung ingin memahami apa yang sedang dibicarakan teman, mengikuti perkembangan tokoh favorit, hingga mengetahui berbagai peristiwa yang ramai diperbincangkan.

Jika dilakukan terlalu sering, kebutuhan untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut justru bisa membuat seseorang sulit melepaskan perhatian dari ponselnya.

2. Menyukai Sensasi Mendapatkan Hal Baru

Munculnya konten baru setelah menekan tombol refresh dapat memberikan sensasi menyenangkan bagi sebagian pengguna media sosial.

Hal ini berkaitan dengan sistem penghargaan atau reward system dalam otak yang terlibat dalam proses motivasi, antisipasi, dan pembelajaran.

Ketika seseorang tidak mengetahui konten apa yang akan muncul berikutnya, rasa penasaran dapat mendorongnya untuk terus memperbarui halaman.

Sensasi menunggu sesuatu yang menarik inilah yang terkadang membuat aktivitas sederhana tersebut sulit dihentikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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