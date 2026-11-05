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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 6 November 2026 | 00.04 WIB

5 Kebiasaan Gen Z dalam Menjaga Kesehatan Mental Agar Tetap Stabil di Tengah Tekanan Kehidupan

Ilustrasi Gen Z (Magnific) - Image

Ilustrasi Gen Z (Magnific)

JawaPos.com – Generasi Z memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjaga kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. 

Banyak gen z cenderung lebih terbuka dalam membicarakan persoalan psikologis, berupaya menghilangkan stigma negatif, serta mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental dan penanganannya.

Kesadaran tersebut membuat Generasi Z semakin memperhatikan berbagai aspek yang dapat memengaruhi kestabilan emosional dan kondisi psikologis mereka.

Inilah 5 fakta yang penting yang dilakukan gen z agar kesehatan mental tetap stabil dan terhindar dari kecemasan, seperti dilansir dari laman Blog Herald.

1.     Percakapan secara Terbuka

Kesehatan mental masih menjadi topik tabu hingga sering kali dibicarakan dengan nada pelan atau dihindari sama sekali. Gen Z tidak hanya memecah kesunyian tersebut mereka juga menghancurkannya.

Mereka dengan berani membawa diskusi kesehatan mental ke dalam percakapan sehari-hari, tidak hanya secara pribadi tetapi juga di platform publik. Keterbukaan ini menciptakan perubahan besar dalam cara kesehatan mental dipersepsikan dan didekati.

Hal ini mengurangi stigma dan memudahkan orang untuk mencari bantuan saat mereka membutuhkannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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