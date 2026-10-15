7 Tanda Ketertarikan Pasangan terhadap Orang Lain yang Dapat Berkembang Menjadi Sesuatu yang Serius

seseorang yang cemburu dengan pasangannya./Magnific/tiko33
JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, ketertarikan terhadap orang lain tidak selalu berarti seseorang sudah tidak mencintai pasangannya. Manusia tetap dapat menyadari bahwa orang lain menarik, menyenangkan, cerdas, atau memiliki kualitas tertentu meskipun sedang berada dalam hubungan yang sehat.
Namun, situasinya menjadi berbeda ketika ketertarikan tersebut mulai mendapatkan ruang emosional yang semakin besar.
Seseorang mungkin mulai lebih sering memikirkan orang tertentu, mencari kesempatan untuk berinteraksi, menyimpan percakapan secara pribadi, atau merasa lebih dipahami oleh orang tersebut dibandingkan oleh pasangannya sendiri. Jika pola seperti ini terus berkembang tanpa batas yang jelas, ketertarikan sederhana dapat berubah menjadi kedekatan emosional yang lebih serius.
Dalam psikologi hubungan, hal yang penting bukan hanya siapa yang menarik perhatian pasangan, tetapi seberapa besar investasi emosional, waktu, perhatian, dan kerahasiaan yang diberikan kepada orang tersebut.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), terdapat tujuh tanda yang patut diperhatikan.
1. Pasangan Mulai Lebih Sering Membicarakan Orang Tertentu
Salah satu tanda awal yang cukup mudah diamati adalah ketika pasangan mulai sering menyebut nama orang tertentu dalam percakapan sehari-hari.
Awalnya, hal ini mungkin terlihat biasa.
Misalnya, pasangan bercerita tentang rekan kerja, teman komunitas, teman kuliah, atau seseorang yang baru dikenalnya. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Masalahnya muncul ketika satu orang tertentu secara konsisten menjadi bagian dari banyak percakapan.
"Dia tadi bilang sesuatu yang lucu."
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