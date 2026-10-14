3 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Menjaga Otak Tetap Tajam dan Sehat Seiring Bertambahnya Usia

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak dapat mengalami perubahan. Daya ingat, konsentrasi, hingga kecepatan memproses informasi mungkin tidak lagi sama seperti saat masih muda.
Meski proses penuaan tidak dapat dihentikan sepenuhnya, ada sejumlah kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan otak dan mendukung fungsi kognitif hingga usia lanjut.
Menariknya, menjaga ketajaman otak ternyata tidak hanya berkaitan dengan aktivitas yang mengasah kecerdasan, seperti mengerjakan teka-teki silang atau bermain Sudoku.
Aktivitas fisik juga berperan penting dalam mendukung kesehatan organ yang menjadi pusat kendali tubuh ini.
Ahli saraf yang mendalami ilmu penuaan dan umur panjang, Dr. Kay Linker, menjelaskan bahwa beberapa jenis olahraga dapat membantu memperlambat perubahan pada otak seiring bertambahnya usia.
Menurutnya, ada tiga kebiasaan mendasar yang patut diperhatikan, mulai dari mengatur intensitas olahraga hingga melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi tubuh.
Lantas, apa saja kebiasaan yang dapat membantu menjaga otak tetap tajam dan kuat saat usia terus bertambah? Berikut penjelasannya dilansir dari YourTango.
1. Rutin Berolahraga dengan Intensitas Sedang atau Zona 2
Salah satu kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan otak adalah melakukan olahraga aerobik dengan intensitas sedang. Dalam pembagian zona detak jantung, aktivitas ini dikenal sebagai latihan zona 2.
Zona 2 umumnya berada pada kisaran 60–70 persen dari perkiraan detak jantung maksimal. Salah satu cara sederhana untuk memperkirakan detak jantung maksimal adalah mengurangi angka usia dari 220. Namun, angka tersebut hanyalah perkiraan dan tidak selalu sesuai dengan kondisi setiap orang.
Beberapa aktivitas yang dapat membantu mencapai intensitas ini antara lain berjalan kaki dengan cepat, bersepeda, berenang, bermain sepatu roda, atau menggunakan mesin elliptical di pusat kebugaran.
Intensitas olahraga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Sebagai patokan awal, seseorang dapat memilih aktivitas yang membuat detak jantung meningkat dan pernapasan menjadi lebih cepat, tetapi masih memungkinkan untuk berbicara dalam kalimat pendek.
Menurut Dr. Linker, latihan zona 2 dapat mendukung biogenesis mitokondria, yaitu proses pembentukan mitokondria baru di dalam sel.
Mitokondria berperan penting dalam menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022