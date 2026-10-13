Bukan Cuma Romantis, Ini 8 Sikap Pasangan Green Flag yang Layak Dipertahankan

JawaPos.com – Memiliki pasangan yang tepat bukan hanya soal kecocokan, perhatian, atau kata-kata romantis. Kedewasaan emosional juga menjadi salah satu faktor penting yang membantu dua orang membangun hubungan yang sehat dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pasangan yang matang secara emosional umumnya mampu memahami perasaannya sendiri, menghargai kebutuhan orang lain, serta menghadapi perbedaan tanpa harus saling menjatuhkan. Mereka tidak selalu bersikap sempurna, tetapi bersedia belajar dan memperbaiki diri ketika muncul persoalan dalam hubungan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda yang dapat menggambarkan kedewasaan emosional pasangan atau perilaku green flag dalam sebuah hubungan. Ciri-ciri ini berkaitan dengan cara seseorang mengelola emosi, menyelesaikan konflik, berkomunikasi, dan memberikan dukungan kepada orang yang dicintainya.

Lantas, apa saja sikap yang menunjukkan bahwa kekasih memiliki kematangan emosional? Berikut delapan tanda yang bisa kamu perhatikan dalam keseharian.

1. Mampu Mengenali dan Mengungkapkan Perasaannya Salah satu tanda kedewasaan emosional terlihat dari kemampuan seseorang memahami apa yang sedang dirasakannya. Pasangan yang memiliki kesadaran diri tidak selalu menutupi kesedihan, kekecewaan, atau kekhawatirannya hanya demi terlihat kuat.

Mereka berusaha mengenali penyebab munculnya emosi tersebut sebelum menentukan cara untuk meresponsnya. Ketika merasa kesal, misalnya, mereka tidak serta-merta melampiaskan kemarahan kepada pasangan, tetapi mencoba memahami apa yang sebenarnya mengganggu pikirannya.

Keterbukaan ini juga membuat mereka lebih mudah membicarakan kebutuhan emosional secara sehat. Mereka dapat menjelaskan perasaan tanpa menjadikan pasangannya sebagai sasaran kesalahan.

Selain memahami diri sendiri, mereka bersedia mendengarkan perasaan pasangan dan tidak langsung menganggapnya berlebihan.

2. Tidak Mudah Kehilangan Kendali saat Menghadapi Konflik Perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam sebuah hubungan. Bahkan pasangan yang saling mencintai sekalipun bisa memiliki pandangan berbeda mengenai suatu persoalan.