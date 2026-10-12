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Cicilia Margarettha
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.18 WIB

Membentuk Kepribadian Anak: Ini 8 Keunggulan Dibesarkan dalam Lingkungan Aman

Ilustrasi orang tua dan anak di lingkungan yang aman./pexels.com - Image

Ilustrasi orang tua dan anak di lingkungan yang aman./pexels.com

JawaPos.com - Pola asuh atau masa kecil berperan penting dalam membentuk kepribadian, cara seseorang memandang diri sendiri, serta bagaimana ia membangun hubungan dengan orang lain.

Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada dampak pola asuh atau masa kecil yang traumatis, padahal pengalaman yang aman dan menyenangkan juga berpengaruh besar.

Anak yang tumbuh di lingkungan stabil kerap dianggap lemah dan tidak siap menghadapi dunia nyata.

Artikel ini mengulas delapan keunggulan yang cenderung dimiliki anak yang dibesarkan dalam lingkungan aman, serta bagaimana penelitian memandangnya.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), menyebut anak yang dibesarkan dengan polah asuh atau masa kecil yang tenang memiliki sejumlah keuntungan yang membuat hidup berjalan lebih lancar.

Berikut delapan keunggulan yang dimiliki anak yang dibesarkan dalam lingkungan aman:

  1. Mengenali hubungan sehat.

Anak belajar dari contoh, hubungan yang tidak sehat bisa tampak normal bila itu yang dilihat sejak kecil.

  1. Tidak takut mengambil risiko

Orang tua yang tidak membiarkan rasa takut gagal mengendalikan langkah anak cenderung lebih terbuka terhadap berbagai peluang.

  1. Tidak mengharapkan hidup kacau

Anak terbiasa dengan kestabilan, sehingga lebih mudah mengenali tanda bahaya dan menjauhinya.

  1. Tahu cara percaya

Anak belajar pola percaya yang berbeda pada tiap orang, orang dewasa yang dapat dipercaya memberi contoh yang terbawa seumur hidup.

Editor: Hanny Suwindari
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