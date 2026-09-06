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Rabbany Wanadriani
Senin, 7 September 2026 | 04.27 WIB

Ambisius hingga Teliti, 5 Zodiak Ini Dipercaya Punya Keunggulan di Dunia Profesional

ilustrasi zodiak yang sukses di dunia kerja. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang sukses di dunia kerja. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki gaya berbeda ketika menjalani pekerjaan. Ada yang unggul dalam memimpin, sebagian lainnya lebih menonjol karena ketelitian, kemampuan menyusun strategi, atau kepiawaian menjaga hubungan dengan rekan kerja.

Dalam astrologi, karakter-karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa zodiak disebut mempunyai sifat yang mendukung perjalanan profesional, mulai dari keberanian mengambil keputusan hingga konsistensi dalam menyelesaikan tanggung jawab.

Meski demikian, keberhasilan dalam karier tentu tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Kemampuan, pengalaman, lingkungan kerja, serta usaha seseorang tetap menjadi faktor penting dalam menentukan perkembangan profesional.

Dilansir dari MENAfn, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter kuat untuk mencapai keberhasilan di dunia kerja menurut astrologi.

1. Aries – Berani Mengambil Tantangan

Aries dikenal sebagai zodiak yang penuh semangat dan tidak mudah gentar ketika menghadapi tantangan.

Dalam lingkungan kerja yang kompetitif, karakter berani dan energik membuat mereka dipercaya mampu berkembang dengan cepat. Mereka cenderung tidak banyak ragu ketika mendapat tanggung jawab baru.

Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu keunggulan Aries. Ketika berada dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat, mereka biasanya berusaha menentukan pilihan tanpa terlalu lama bimbang.

Sifat percaya diri dan kemampuan memotivasi orang lain membuat Aries juga sering diasosiasikan dengan sosok pemimpin.

Mereka dapat menjadi penggerak tim, terutama ketika pekerjaan membutuhkan energi besar dan keberanian untuk mencoba pendekatan baru.

2. Virgo – Teliti dan Terorganisasi

Virgo merupakan zodiak yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan ketelitian dan kemampuan membuat perencanaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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