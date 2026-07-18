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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 18 Juli 2026 | 23.59 WIB

7 Keunggulan The Odyssey Buktikan Christopher Nolan Kembali Hasilkan Film Epik Berkualitas Tinggi

The Odyssey (Instagram @theodysseymovie) - Image

The Odyssey (Instagram @theodysseymovie)

JawaPos.com – The Odyssey menjadi salah satu film yang paling dinantikan pada 2026 sekaligus menegaskan reputasi Christopher Nolan sebagai sutradara yang mampu mengemas kisah epik dengan pendekatan realistis.

Adaptasi karya Homer tersebut mendapat banyak pujian berkat alur cerita yang kuat, visual megah, dan penampilan para aktor yang memikat.

Berikut 7 ulasan yang menunjukkan mengapa The Odyssey dianggap sebagai salah satu karya terbaik Christopher Nolan, seperti dilansir dari laman Screen Rant pada Sabtu (18/7).

1.     Christopher Nolan Menghadirkan Mitologi dengan Pendekatan Realistis

Nolan mengadaptasi kisah klasik Yunani tanpa menghilangkan unsur manusiawi yang menjadi inti cerita. Dunia dewa, monster, dan sihir tetap disajikan secara meyakinkan melalui pendekatan visual yang realistis. Hasilnya, film terasa megah sekaligus emosional.

2.     Alur Cerita Dibangun Perlahan, Tetapi Memiliki Dampak Emosional yang Kuat

Film tidak langsung mengikuti urutan kronologis perjalanan Odysseus, melainkan memulai kisah saat sang tokoh telah lama meninggalkan Ithaca. Struktur tersebut membuat penonton perlahan memahami perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Kesabaran dalam bercerita menghasilkan penutup yang terasa lebih bermakna.

3.     Skala Produksi Menghadirkan Pengalaman Sinematik yang Luar Biasa

The Odyssey menjadi film pertama yang sepenuhnya direkam menggunakan kamera IMAX. Tata musik karya Ludwig Göransson, efek visual, dan sinematografi berpadu menghadirkan pengalaman menonton yang megah. Seluruh unsur teknis memperkuat nuansa epik sepanjang film.

4.     Setiap Adegan Penting Memiliki Identitas yang Kuat

Editor: Setyo Adi Nugroho
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