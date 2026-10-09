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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.59 WIB

8 Ciri Orang Cerdas yang Sering Tidak Disadari, Salah Satunya Berani Meragukan Diri Sendiri

ilustrasi orang yang cerdas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang cerdas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan prestasi akademis, kemampuan berhitung, atau keahlian menyelesaikan persoalan yang rumit. Akibatnya, banyak orang menganggap bahwa mereka yang tidak menonjol di bidang tersebut belum tentu memiliki kecerdasan yang tinggi.

Padahal, kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademis. Cara seseorang memahami informasi, menghadapi perubahan, menyikapi kegagalan, hingga menjalin hubungan dengan orang lain juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana ia menggunakan kemampuan berpikirnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan tanda yang dapat menunjukkan kecerdasan seseorang, bahkan ketika orang tersebut tidak menyadari potensi yang dimilikinya. Sejumlah tanda ini berkaitan dengan rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap pengetahuan baru, dan kemampuan memahami diri sendiri.

1. Menyadari Bahwa Masih Banyak Hal yang Belum Diketahui

Salah satu ciri orang yang memiliki pola pikir matang adalah kesediaannya mengakui keterbatasan pengetahuan. Mereka tidak merasa harus mengetahui semua hal dan tidak segan mengakui ketika belum memahami suatu persoalan.

Sikap tersebut bukan berarti kurang percaya diri. Sebaliknya, kesadaran terhadap batas kemampuan membantu seseorang menilai dirinya secara lebih realistis.

Orang yang berpikiran terbuka juga cenderung bersedia mempertimbangkan pendapat berbeda dan memperbaiki pemahamannya ketika menemukan informasi baru. Mereka menyadari bahwa proses belajar tidak berhenti hanya karena telah menguasai satu bidang tertentu.

2. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Rasa ingin tahu merupakan salah satu karakteristik yang kerap dikaitkan dengan kemampuan berpikir dan keterbukaan intelektual. Orang yang memilikinya tidak sekadar menerima informasi, tetapi juga berusaha memahami alasan di balik suatu kejadian.

Mereka senang mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja, mengapa suatu peristiwa bisa terjadi, dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut.

Kebiasaan ini dapat terlihat dalam berbagai aktivitas, mulai dari membaca tentang topik baru, mengajukan pertanyaan saat berdiskusi, hingga mencoba keterampilan yang belum pernah dikuasai.

Dengan terus mengeksplorasi pengetahuan, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperluas wawasan dan mengembangkan cara berpikirnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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