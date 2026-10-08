Tak Harus Kaya, 7 Perilaku Ini Bisa Membuat Seseorang Terlihat Berkelas dan Mapan

Perilaku kelas menengah agar terlihat kaya raya kata Psikologi

JawaPos.com - Kesan seseorang di mata orang lain tidak selalu ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki. Cara berpakaian, memilih barang, berbicara, hingga menjalani kehidupan sehari-hari dapat membentuk persepsi mengenai kondisi finansial seseorang.

Dalam kehidupan sosial, sebagian orang berusaha membangun citra sebagai pribadi yang mapan melalui pilihan-pilihan sederhana. Mereka tidak selalu membeli barang paling mahal, tetapi memahami bagaimana menggunakan kualitas, pengalaman, dan penampilan untuk menciptakan kesan tertentu.

Fenomena tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang membangun identitas dan status sosial di hadapan lingkungan. Keinginan untuk terlihat sukses juga dapat muncul karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, rasa percaya diri, atau penerimaan sosial.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat membuat seseorang dari kalangan kelas menengah terlihat lebih sejahtera dan berkelas. Berikut tujuh di antaranya.

1. Memilih barang berkualitas Memiliki banyak barang belum tentu membuat seseorang terlihat lebih mapan. Justru, memilih beberapa barang yang berkualitas dan tahan lama dapat memberikan kesan yang lebih elegan.

Misalnya, daripada membeli banyak pakaian dengan kualitas rendah, seseorang dapat memilih beberapa pakaian dengan bahan dan potongan yang lebih baik. Hal serupa bisa diterapkan pada sepatu, tas, aksesori, maupun perlengkapan rumah.

Pilihan yang lebih selektif juga menunjukkan bahwa seseorang mempertimbangkan kualitas sebelum membeli. Dengan begitu, penampilan dapat terlihat lebih rapi tanpa harus dipenuhi barang bermerek.

2. Memiliki wawasan tentang kuliner Pengetahuan mengenai makanan, teknik memasak, hingga pengalaman bersantap juga dapat memengaruhi kesan seseorang.

Seseorang tidak harus rutin mengunjungi restoran mewah untuk terlihat memiliki wawasan kuliner. Mengenal berbagai jenis makanan, memahami karakter rasa, atau mengetahui teknik pengolahan tertentu sudah dapat membuat percakapan menjadi lebih menarik.

Sesekali menikmati pengalaman kuliner yang berbeda juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup. Yang lebih penting bukan seberapa besar uang yang dikeluarkan, melainkan kemampuan menghargai dan memahami pengalaman tersebut.

3. Menggunakan kartu kredit secara terkontrol Kartu kredit dapat menjadi alat keuangan yang bermanfaat apabila digunakan secara disiplin. Penggunaannya sebaiknya tidak dianggap sebagai tambahan penghasilan, melainkan sarana pembayaran yang harus tetap disesuaikan dengan kemampuan finansial.

Orang yang mampu membayar tagihan tepat waktu juga dapat memanfaatkan berbagai keuntungan yang tersedia, seperti poin, cashback, atau miles, sesuai ketentuan kartu yang digunakan.