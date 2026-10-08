7 Ciri Orang yang Selalu Cepat Balas Pesan, Nomor 5 Bikin Hubungan Makin Erat

ilustrasi orang yang cepat membalas pesan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Cara seseorang merespons pesan ternyata dapat memberikan gambaran mengenai kebiasaan dan kecenderungan kepribadiannya. Salah satunya adalah kebiasaan membalas pesan dalam waktu singkat, bahkan sesaat setelah notifikasi diterima.
Bagi sebagian orang, membalas pesan dengan cepat memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mereka cenderung tidak nyaman jika terlalu lama membiarkan pesan masuk tanpa respons dan lebih memilih segera menyelesaikan komunikasi yang ada.
Kebiasaan tersebut tidak selalu berarti seseorang sedang tidak memiliki kesibukan. Dalam sejumlah pandangan psikologi, respons cepat dapat berkaitan dengan cara seseorang mengatur aktivitas, berkomunikasi, serta memahami kebutuhan emosional orang lain.
Dilansir dari geediting, terdapat tujuh karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa cepat membalas pesan. Berikut di antaranya.
Orang yang cepat membalas pesan biasanya memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan sesuatu tanpa menundanya terlalu lama.
Mereka cenderung menyukai keadaan yang rapi dan terorganisasi, termasuk dalam mengelola pesan maupun aktivitas digital. Daripada membiarkan banyak percakapan menumpuk, mereka lebih memilih menyelesaikannya satu per satu.
Kebiasaan ini juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika mereka berusaha menangani pekerjaan atau persoalan sesegera mungkin.
Kecepatan dalam merespons pesan terkadang berkaitan dengan kepedulian terhadap perasaan orang lain.
Seseorang yang memiliki empati tinggi biasanya memahami bahwa orang di seberang layar mungkin sedang menunggu jawaban, membutuhkan informasi, atau sekadar ingin didengarkan.
Karena itu, mereka berusaha memberikan respons agar lawan bicara tidak merasa diabaikan. Cara berkomunikasi seperti ini dapat membuat mereka terasa lebih hangat dan menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya.
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