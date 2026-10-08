Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.11 WIB

7 Ciri Orang yang Tumbuh dalam Keluarga Penuh Kasih Sayang, Apa Saja?

ilustrasi keluarga bahagia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi keluarga bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang senang menceritakan pengalaman masa kecilnya. Ada yang memilih menyimpan kenangan tersebut sebagai bagian pribadi dalam hidupnya, tanpa perlu membagikannya kepada orang lain.

Seseorang juga tidak harus sering mengunggah foto nostalgia, menceritakan sosok orang tua, atau mengenang masa lalu dalam setiap percakapan untuk menunjukkan bahwa dirinya pernah memiliki masa kecil yang menyenangkan.

Justru, pengalaman positif semasa kecil sering kali terlihat dari cara seseorang menjalani kehidupan ketika dewasa.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah sikap yang dapat menjadi gambaran bahwa seseorang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Berikut tujuh tanda yang bisa terlihat dalam keseharian.

1. Menjalani hidup dengan rasa aman

Orang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil biasanya memiliki rasa aman dari dalam dirinya. Mereka tidak mudah menganggap setiap kesalahan sebagai ancaman besar atau terus-menerus membutuhkan pengakuan dari orang lain.

Ada keyakinan bahwa menghadapi kegagalan atau melakukan kesalahan bukan berarti seluruh hidup mereka akan berantakan. Rasa aman tersebut membuat mereka lebih tenang ketika menghadapi berbagai situasi.

2. Nyaman menerima kasih sayang

Bagi sebagian orang, menerima perhatian atau kasih sayang justru dapat terasa asing. Pujian mungkin membuat mereka kikuk, sementara pelukan atau bentuk kepedulian lainnya bisa membuat mereka merasa tidak nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Hal yang Harus Dilakukan Saat Keluarga Menolak Pasanganmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Lifestyle

7 Hal yang Harus Dilakukan Saat Keluarga Menolak Pasanganmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.56 WIB

3 Kebiasaan Anak dari Keluarga Miskin yang Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi - Image
Parenting

3 Kebiasaan Anak dari Keluarga Miskin yang Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.40 WIB

10 Kekayaan Sejati yang Dimiliki Orang Masa Kecil Sederhana yang Tidak Merasa Miskin dari Keluarga - Image
Lifestyle

10 Kekayaan Sejati yang Dimiliki Orang Masa Kecil Sederhana yang Tidak Merasa Miskin dari Keluarga

Rabu, 23 September 2026 | 17.58 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore