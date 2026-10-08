7 Ciri Orang yang Tumbuh dalam Keluarga Penuh Kasih Sayang, Apa Saja?

JawaPos.com - Tidak semua orang senang menceritakan pengalaman masa kecilnya. Ada yang memilih menyimpan kenangan tersebut sebagai bagian pribadi dalam hidupnya, tanpa perlu membagikannya kepada orang lain.

Seseorang juga tidak harus sering mengunggah foto nostalgia, menceritakan sosok orang tua, atau mengenang masa lalu dalam setiap percakapan untuk menunjukkan bahwa dirinya pernah memiliki masa kecil yang menyenangkan.

Justru, pengalaman positif semasa kecil sering kali terlihat dari cara seseorang menjalani kehidupan ketika dewasa.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah sikap yang dapat menjadi gambaran bahwa seseorang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

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Berikut tujuh tanda yang bisa terlihat dalam keseharian.

1. Menjalani hidup dengan rasa aman

Orang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil biasanya memiliki rasa aman dari dalam dirinya. Mereka tidak mudah menganggap setiap kesalahan sebagai ancaman besar atau terus-menerus membutuhkan pengakuan dari orang lain.

Ada keyakinan bahwa menghadapi kegagalan atau melakukan kesalahan bukan berarti seluruh hidup mereka akan berantakan. Rasa aman tersebut membuat mereka lebih tenang ketika menghadapi berbagai situasi.

2. Nyaman menerima kasih sayang