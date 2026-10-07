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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.14 WIB

11 Kebiasaan Psikologi Cara Berpakaian Orang Tidak Percaya Diri agar Tidak Diperhatikan

Kebiasaan psikologi cara berpakaian orang tidak percaya diri agar tidak diperhatikan (Magnific) - Image

Kebiasaan psikologi cara berpakaian orang tidak percaya diri agar tidak diperhatikan (Magnific)

JawaPos.com - Cara berpakaian orang tidak percaya diri tercermin dari pilihan pakaian yang sengaja dipilih agar tidak menarik perhatian.

Berpakaian menjadi aktivitas harian yang jarang dipikirkan mendalam, kecuali bagi orang yang bergulat dengan rasa tidak aman terhadap dirinya.

Pilihan busana sering mencerminkan kebutuhan psikologis tersembunyi untuk menghindari sorotan atau menyembunyikan jati diri sesungguhnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (7/10), berikut sebelas kebiasaan psikologi cara berpakaian orang tidak percaya diri yang dipilih agar tidak diperhatikan orang lain.

1. Mengenakan pakaian berukuran terlalu besar

Orang yang tidak percaya diri sering ingin menyembunyikan bentuk tubuhnya dari pandangan orang lain.

Pakaian berukuran besar membantu mengalihkan perhatian dari area tubuh yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

Pilihan pakaian ini bukan soal kenyamanan fisik, melainkan kenyamanan psikologis karena tubuh terasa tertutup sepenuhnya.

Kebiasaan ini terus dipertahankan meski harus mengenakan pakaian tebal di tengah cuaca yang panas sekalipun.

Editor: Candra Mega Sari
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