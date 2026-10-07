11 Kebiasaan Psikologi Cara Berpakaian Orang Tidak Percaya Diri agar Tidak Diperhatikan

Kebiasaan psikologi cara berpakaian orang tidak percaya diri agar tidak diperhatikan (Magnific)
JawaPos.com - Cara berpakaian orang tidak percaya diri tercermin dari pilihan pakaian yang sengaja dipilih agar tidak menarik perhatian.
Berpakaian menjadi aktivitas harian yang jarang dipikirkan mendalam, kecuali bagi orang yang bergulat dengan rasa tidak aman terhadap dirinya.
Pilihan busana sering mencerminkan kebutuhan psikologis tersembunyi untuk menghindari sorotan atau menyembunyikan jati diri sesungguhnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (7/10), berikut sebelas kebiasaan psikologi cara berpakaian orang tidak percaya diri yang dipilih agar tidak diperhatikan orang lain.
1. Mengenakan pakaian berukuran terlalu besar
Orang yang tidak percaya diri sering ingin menyembunyikan bentuk tubuhnya dari pandangan orang lain.
Pakaian berukuran besar membantu mengalihkan perhatian dari area tubuh yang membuat mereka merasa tidak nyaman.
Pilihan pakaian ini bukan soal kenyamanan fisik, melainkan kenyamanan psikologis karena tubuh terasa tertutup sepenuhnya.
Kebiasaan ini terus dipertahankan meski harus mengenakan pakaian tebal di tengah cuaca yang panas sekalipun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022