Psikologi Ungkap 9 Ciri Orang Pintar Memecahkan Masalah Lewat Cara Bicara

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa ciri orang pintar memecahkan masalah bisa terlihat dari cara bicara sehari-hari.

Sejumlah frasa tertentu kerap muncul saat mereka menghadapi situasi sulit dan mencari solusi.

Cara bicara ini menunjukkan bagaimana mereka tetap tenang saat memecahkan masalah yang rumit.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (4/10), berikut sembilan ciri orang pintar yang sering terucap dalam percakapan santai sehari-hari.

1. Apa yang bisa dikendalikan

Banyak orang sulit melepaskan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali mereka.

Fokus pada apa yang bisa dikendalikan justru membantu meredakan tekanan saat masalah muncul.

Orang yang terampil menyelesaikan persoalan biasa mengajak lawan bicara melihat situasi dari sudut pandang berbeda.

Dengan menuntaskan bagian yang bisa diubah lebih dulu, sebuah persoalan terasa lebih mudah dihadapi.