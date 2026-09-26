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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 27 September 2026 | 03.03 WIB

9 Ciri Khas Orang yang Tumbuh sebagai Anak Tunggal Menurut Psikologi

Ciri khas orang yang tumbuh sebagai anak tunggal menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ciri khas orang yang tumbuh sebagai anak tunggal menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa tumbuh sebagai anak tunggal membawa pengalaman unik yang membentuk cara seseorang berperilaku.

Pengalaman tersebut turut memengaruhi cara mereka berinteraksi serta memandang dunia di sekitarnya saat dewasa.

Meski ciri-cirinya terkadang halus, sejumlah tanda tertentu dapat mengungkap latar belakang masa kecil tanpa saudara kandung.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (26/9), berikut sembilan ciri khas yang biasa dimiliki orang yang tumbuh sebagai anak tunggal dalam keluarganya.

1. Menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian

Anak tunggal terbiasa menghabiskan waktu sendirian karena tidak memiliki saudara untuk diajak bermain.

Pengalaman awal dengan kesendirian ini membuat mereka lebih nyaman berada sendiri saat dewasa.

Baik menikmati malam tenang di rumah maupun mengerjakan proyek sendiri, mereka tetap merasa nyaman.

Rasa puas terhadap kebersamaan dengan diri sendiri menjadi ciri khas utama dari pengalaman anak tunggal.

2. Memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik

Editor: Setyo Adi Nugroho
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