Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 21.26 WIB

7 Tanda Orang yang Gemar Scrolling Larut Malam, Salah Satunya Sulit Mengontrol Diri

ciri kepribadian orang kecanduan scrolling hingga larut malam kata psikologi. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur sering dianggap sebagai aktivitas sederhana untuk mengisi waktu luang. Namun, ketika seseorang terus menggulir media sosial hingga melewati waktu tidur, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai faktor psikologis dan pola perilaku.

Dorongan untuk terus melihat video, membaca unggahan, mengecek notifikasi, atau mencari informasi terbaru bisa muncul karena beragam alasan. Mulai dari keinginan mendapatkan hiburan instan, kesulitan mengendalikan diri saat malam hari, hingga upaya mengalihkan perhatian dari emosi yang tidak menyenangkan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah karakteristik dan pola perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang yang terbiasa scrolling hingga larut malam. Berikut tujuh di antaranya:

1. Lebih tertarik pada kepuasan instan

Salah satu pola yang dapat terlihat adalah kecenderungan mencari kesenangan yang bisa diperoleh dengan cepat. Saat malam tiba dan aktivitas harian mulai berkurang, membuka media sosial menjadi cara mudah untuk mendapatkan hiburan tanpa membutuhkan banyak usaha.

Video menarik, komentar, tanda suka, atau notifikasi baru dapat memberikan rangsangan yang membuat seseorang ingin terus melihat konten berikutnya. Akibatnya, muncul pola berpikir seperti, “satu video lagi,” yang akhirnya membuat waktu tidur semakin mundur.

Untuk menguranginya, seseorang dapat menetapkan batas waktu penggunaan aplikasi sebelum tidur. Notifikasi yang tidak penting juga bisa dimatikan agar tidak terus memicu keinginan membuka ponsel.

2. Sulit mengendalikan diri ketika malam tiba

Seseorang mungkin mampu mengatur aktivitas dengan baik sepanjang hari, tetapi justru kehilangan kendali ketika malam datang. Kondisi tersebut dapat membuat waktu tidur terus ditunda meski tubuh sebenarnya sudah membutuhkan istirahat.

Kebiasaan menunda tidur juga dapat berkaitan dengan durasi tidur yang lebih pendek dan rasa lelah pada keesokan harinya. Karena itu, mengandalkan kemauan semata terkadang tidak cukup.

Membuat rutinitas sebelum tidur dapat membantu. Misalnya, menentukan waktu berhenti menggunakan ponsel, mencuci muka, melakukan peregangan ringan, kemudian membaca buku selama beberapa menit.

3. Memiliki kecenderungan lebih aktif pada malam hari

Tidak semua orang mempunyai pola aktivitas dan rasa kantuk yang sama. Sebagian individu memang cenderung lebih aktif pada malam hari dan baru merasa benar-benar berenergi ketika suasana sudah sepi.

Kondisi tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah tergoda membuka media sosial ketika orang lain sudah tidur. Meski demikian, kecenderungan aktif pada malam hari berbeda dengan keputusan sengaja menunda tidur.

Menyesuaikan aktivitas dengan waktu ketika tubuh terasa paling produktif dapat membantu. Namun, tetap diperlukan rutinitas yang membuat tubuh perlahan bersiap memasuki waktu istirahat.

4. Menjadikan malam sebagai waktu untuk diri sendiri

Kesibukan sepanjang hari terkadang membuat seseorang merasa tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan hal yang disukai. Akibatnya, waktu malam dipandang sebagai kesempatan untuk menikmati hiburan secara bebas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Alasan Mengapa Sebagian Orang Sangat Enggan Pergi Tidur meski Sudah Larut Malam Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Alasan Mengapa Sebagian Orang Sangat Enggan Pergi Tidur meski Sudah Larut Malam Menurut Psikologi

Selasa, 1 September 2026 | 22.24 WIB

Jika Ngidam Larut Malam Semakin Sulit Dikendalikan Setelah Usia 50, 8 Cara Cerdas Ini Bisa Membantu - Image
Kesehatan

Jika Ngidam Larut Malam Semakin Sulit Dikendalikan Setelah Usia 50, 8 Cara Cerdas Ini Bisa Membantu

Senin, 18 Mei 2026 | 21.57 WIB

8 Cara Efektif Mengatasi Ngidam Larut Malam yang Semakin Kuat Setelah Usia 50 - Image
Kesehatan

8 Cara Efektif Mengatasi Ngidam Larut Malam yang Semakin Kuat Setelah Usia 50

Kamis, 2 April 2026 | 01.50 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore