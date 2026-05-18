Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 18 Mei 2026 | 21.57 WIB

Jika Ngidam Larut Malam Semakin Sulit Dikendalikan Setelah Usia 50, 8 Cara Cerdas Ini Bisa Membantu

Ilustrasi orang yang sedang ngidam larut malam. (Magnific)

JawaPos.Com - Tubuh mengalami banyak perubahan setelah memasuki usia 50 tahun. 

Pola tidur mulai berubah, metabolisme tidak lagi secepat dulu, dan rasa lapar kadang muncul pada waktu yang tidak terduga, terutama saat malam hari. 

Banyak orang merasa keinginan makan justru semakin kuat ketika suasana sudah tenang dan aktivitas selesai dilakukan.

Kondisi ini sering membuat seseorang sulit mengontrol kebiasaan ngemil larut malam

Keinginan makan makanan manis, gurih, atau camilan tinggi kalori terasa lebih kuat dibanding sebelumnya. 

Jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut bisa memengaruhi kualitas tidur, berat badan, hingga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Menariknya, ngidam larut malam setelah usia 50 bukan hanya soal kurang disiplin menjaga pola makan. 

Faktor hormon, stres, rasa bosan, hingga pola tidur yang berubah juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya rasa lapar di malam hari.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan cara cerdas yang dapat membantu mengendalikan ngidam larut malam setelah usia 50 agar tubuh terasa lebih sehat dan nyaman.

1. Pastikan Tubuh Tidak Kekurangan Makan pada Siang Hari

Banyak orang mencoba mengurangi makan sepanjang hari demi menjaga berat badan.

Namun kebiasaan tersebut justru sering membuat tubuh merasa sangat lapar saat malam tiba. Akibatnya, keinginan makan menjadi lebih sulit dikendalikan.

Tubuh yang kekurangan energi cenderung mencari makanan tinggi gula, garam, dan lemak sebagai bentuk kompensasi cepat.

Karena itu, penting memastikan kebutuhan makan siang dan sore tetap tercukupi dengan baik.

Mengonsumsi protein, serat, dan makanan bergizi seimbang pada siang hari membantu tubuh merasa kenyang lebih lama sehingga rasa lapar di malam hari tidak terlalu kuat.

