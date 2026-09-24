Orang Tidak Bahagia dalam Hidupnya Biasanya Terlalu Memperdulikan 9 Hal yang Tak Penting Ini

JawaPos.com - Kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak pencapaian yang dimiliki seseorang.
Dalam banyak kasus, justru hal-hal yang terlalu dipikirkan dan dikejar dapat menjadi sumber tekanan yang membuat seseorang sulit merasa tenang.
Orang yang bahagia umumnya memiliki kepercayaan diri, mampu menerima suasana hati yang berubah, serta memilih berada di lingkungan yang memberikan dukungan.
Sebaliknya, seseorang yang terus berusaha mengejar kebahagiaan dengan cara yang keliru justru dapat mengorbankan kesejahteraan dirinya sendiri.
Ada beberapa hal yang sering mendapat perhatian berlebihan dari orang yang sedang tidak bahagia. Berikut sembilan di antaranya seperti dilansir dari YourTango.
1. Terlalu Fokus pada Pengembangan Diri
Pengembangan diri memang dapat memberikan banyak manfaat. Namun, ketika setiap aktivitas harus dianggap sebagai bagian dari upaya menjadi versi terbaik diri sendiri, rutinitas tersebut justru dapat berubah menjadi beban.
Mendengarkan podcast motivasi, membaca buku pengembangan diri, berolahraga, atau melakukan perawatan diri seharusnya membantu seseorang merasa lebih baik.
Namun, jika semuanya dilakukan karena merasa tidak cukup baik, aktivitas tersebut justru dapat meningkatkan tekanan.
Berusaha berubah menjadi lebih baik merupakan hal positif. Akan tetapi, kebiasaan tersebut menjadi tidak sehat ketika digunakan untuk terus menyalahkan atau menghukum diri sendiri.
2. Mengejar Perhatian dari Orang yang Salah
Ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang rendah, mereka mungkin mencari pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga.
Masalahnya, kebutuhan tersebut dapat membuat seseorang bertahan dalam hubungan yang sebenarnya tidak memberikan rasa aman.
Mereka rela menerima perlakuan di bawah standar hanya demi mendapatkan sedikit perhatian.
Momen-momen ketika memperoleh kasih sayang atau validasi kemudian terasa begitu berharga sehingga membuat mereka sulit melepaskan diri.
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