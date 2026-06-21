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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 21 Juni 2026 | 15.38 WIB

Begini 9 Tanda Orang Tidak Bahagia yang Menghambat Diri Sendiri Menurut Psikologi

Tanda orang tidak bahagia yang menghambat diri sendiri menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Tanda orang tidak bahagia yang menghambat diri sendiri menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Psikologi self-sabotage mengungkap bahwa tanda orang tidak bahagia paling sering terlihat dari cara mereka menghambat diri sendiri dari kebahagiaan yang sebenarnya bisa mereka raih.

Harga diri rendah adalah akar dari berbagai pola perilaku self-sabotage yang membuat seseorang terus-menerus merusak peluang dan hubungan yang ada dalam hidupnya.

Psikologi self-sabotage menjelaskan bahwa menghambat diri sendiri memberikan kelegaan sementara dari rasa tidak nyaman namun mengorbankan kebahagiaan jangka panjang yang lebih bermakna.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (21/6), berikut sembilan tanda orang tidak bahagia yang secara psikologi menghambat diri sendiri akibat harga diri rendah yang belum pernah benar-benar diselesaikan.

1. Berpikir semua orang memusuhi atau meremehkan mereka

Harga diri rendah mendorong seseorang untuk memproyeksikan rasa tidak berharga yang ada di dalam dirinya ke arah orang-orang di sekitar mereka.

Mereka mulai meyakini bahwa atasan, pasangan, atau teman menganggap mereka tidak cukup baik, padahal persepsi itu lebih mencerminkan kondisi batin mereka sendiri.

Keyakinan ini membuat mereka menyerah sebelum mencoba karena tidak percaya bahwa mereka layak mendapatkan hal-hal yang sebenarnya ingin mereka raih.

2. Tidak mempercayai dan tidak mendukung diri sendiri

Orang yang menghambat diri sendiri cenderung membuat alasan, menghindari tanggung jawab, dan bertahan dalam zona nyaman daripada mengambil kendali atas arah hidup mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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