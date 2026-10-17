7 Alasan Mengapa Orang Tidak Bahagia, Belum Memaafkan Masa Lalu Bisa Jadi Penyebabnya

Ilustrasi seseorang yang sedang sedih/Magnific
JawaPos.com-Semua orang ingin merasakan bahagia. Namun, banyak orang yang justru kesulitan merasakan bahagia yang sesungguhnya.
Ada sejumlah faktor yang menghambat seseorang merasa bahagia. Ada beberapa diantaranya berasal dari kebiasaan yang tidak disadari.
Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (17/10) berikut 7 alasan mengapa seseorang sulit merasa bahagia.
Mengejar sesuatu berdasarkan standar orang lain
Terkadang kebahagiaan yang anda kejar justru berasal dari harapan orang tua dan standar masyarakat. Contohnya saat anda bekerja yang terlihat menjanjikan di mata orang lain, namun justru membuat anda merasa hampa. Ketidaksesuaian ini membuat anda merasa tidak bahagia, meskipun sudah mencapai berbagai target dalam kehidupan.
Belum berdamai dengan masa lalu
Anda mungkin berulang kali memikirkan hal yang seharusnya dilakukan sambil mengkritik diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu berarti mengakui kesalahan, mengambil pelajaran, dan melepaskan beban agar tidak terus menerus mempengaruhi kehidupan saat ini.
Kebiasaan membandingkan diri
Anda melihat potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, lalu membandingkannya dengan kehidupan pribadi yang penuh tantangan. Terlalu fokus pada pencapaian orang lain juga dapat membuat anda kehilangan perspektif terhadap perkembangan diri sendiri.
Kodisi finansial
Tekanan finansial dapat membuat seseorang terus khawatir tentang kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekanan tersebut kemudian mempengaruhi keputusan dan cara seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Terlalu sibuk
Saat terus terburu-buru mengejar sesuatu, anda tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempertanyakan apakah aktivitas tersebut benar-benar berarti untuk diri sendiri. Jika terus merasa lelah tanpa merasa puas, cobalah mengevaluasi apakah kesibukan tersebut justru mengalihkan perhatian dari tujuan hidup yang belum ditemukan.
Mengabaikan self-care
Jika terus mengabaikan kebutuhan tubuh, anda bisa terjebak dalam kebiasaan yang menghambat kebahagiaan. Kondisi fisik dan pengalaman emosional saling berkaitan. Saat kebutuhan tubuh tidak terpenuhi, anda juga bisa lebih sulit merasakan emosi positif.
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Jawa Pos
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