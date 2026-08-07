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Lania Monica
Jumat, 7 Agustus 2026 | 09.40 WIB

Tes Ilusi Optik: Gambar yang Dilihat Pertama Bongkar Kekuatan Terbesar Dan Kelemahan Tersembunyi

Ilustrasi tes kepribadian apa yang dilihat pertama bongkar kekuatan dan kelemahan tersembunyi dalam diri (The Daily Jagran) - Image

Ilustrasi tes kepribadian apa yang dilihat pertama bongkar kekuatan dan kelemahan tersembunyi dalam diri (The Daily Jagran)

JawaPos.com - Banyak orang penasaran dengan cara cepat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, apalagi jika sudah berusaha introspeksi tapi tetap merasa buntu.

Itulah mengapa tes kepribadian ilusi optik jadi salah satu kata kunci yang paling banyak dicari belakangan ini. Tes unik ini dipercaya mampu membuka tabir kepribadian yang sering kali tidak disadari, hanya dengan melihat satu gambar.

Ilusi optik memang sudah lama digunakan sebagai media tes psikologi sederhana. Caranya hanya dengan memperhatikan gambar, lalu mencatat hal pertama yang terlihat.

Apa yang pertama kali menarik perhatian konon akan membongkar bagaimana otak bekerja dan aspek mana dari kepribadian kita yang paling dominan. Jika penasaran, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Dilansir dari laman The Daily Jagran, berikut adalah penjelasan hasil tes ilusi optik yang akan mengungkap kekuatan terbesar dan kelemahan tersembunyi Anda:

1. Wajah Pria

Kekuatan: Jika wajah pria adalah hal pertama yang kamu lihat, berarti kekuatan terbesarmu adalah kemampuan untuk tetap objektif di situasi sulit.

Kamu mampu mengendalikan diri saat orang lain mungkin sudah larut dalam emosi. Teman-temanmu melihatmu sebagai sosok tangguh yang dapat diandalkan.

Kelemahan: Sayangnya, kamu cenderung memutus diri dari emosi sulit. Hal ini membuatmu sulit membuka hati pada orang-orang terdekat. Belajarlah menerima perasaan dan menurunkan ‘benteng es’ agar hubungan dengan orang terkasih semakin erat.

2. Meja

Editor: Hanny Suwindari
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