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Endah Primasari Utami
Senin, 29 Juni 2026 | 21.09 WIB

Apa yang Pertama Kali Terlihat dalam Ilusi Optik Berikut: Tengkorak, Pagar, Perahu, atau Orang yang Terikat? Intip Kelemahanmu

Ilusi optik untuk mengungkap kelemahan terbesar Anda. Sumber: Instagram dasha.takisho.

 
JawaPos.com - Ilusi optik mampu menjabarkan apa yang ada di dalam diri yang tidak mampu Anda ungkapkan.

Salah satunya, apa yang menjadi kelemahan terbesar Anda.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Senin (29/6), berikut ini arti dibalik gambar tengkorak, pagar, perahu, dan orang yang terikat yang Anda lihat pertama kali.
 
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1. Tengkorak

Kelemahan terbesar Anda adalah overthinking.

Anda terlalu khawatir tentang apa yang mungkin terjadi.

Di kepala Anda selalu memutar ulang situasi lama, terkadang mengharapkan masalah bahkan sebelum itu muncul.

Anda sangat peduli, tapi kecemasan mencegah Anda menikmati sepenuhnya apa yang sudah dimiliki.

Tidak semua hal perlu dikendalikan, karena kadang kala cinta tumbuh saat Anda membiarkan diri untuk percaya.

2. Pagar

Kelemahan terbesar Anda adalah tembok emosional yang terlampau tinggi.

Anda mungkin terbuka, tapi ketika seseorang terlalu dekat, secara naluri Anda justru melindungi diri.

Mungkin, karena Anda pernah kecewa di masa lalu. 

Jadi, belajarlah bahwa tidak semua orang akan menyakiti seperti yang dilakukan orang lain di masa lalu.

3. Perahu

Kelemahan terbesar Anda adalah ekspektasi yang tidak realistis.

Anda tahu persis apa yang diinginkan. Tapi, standar Anda kadang kala menjadi mustahil dipenuhi orang lain.

Tidak ada hubungan yang sempurna.

Semakin banyak ruang yang Anda berikan untuk ketidaksempurnaan, semakin bahagia hubungan Anda.

4. Orang yang Terikat

Kelemahan terbesar Anda adalah konflik batin.

Sebagian diri Anda menginginkan kedekatan, namun bagian yang lain menginginkan kebebasan dan kemandirian.

Itu sebabnya, Anda sering menyimpan perasaan di dalam dan mengharapkan orang lain mengerti.
 
Sementara orang lain tidak mampu menanggapi emosi yang tidak pernah mereka dengar.

Jadi, kuncinya, lakukanlah komunikasi yang jujur.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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