Bukan Wajah atau Penampilan, Ini 8 Kebiasaan yang Bikin Seseorang Memikat

Ilustrasi orang yang menarik. (Freepik)
JawaPos.com - Daya tarik seseorang tidak selalu ditentukan oleh wajah, gaya berpakaian, atau penampilan fisik. Ada orang yang mampu mencuri perhatian ketika berada di tengah banyak orang hanya karena memiliki sikap dan pembawaan yang menyenangkan.
Pesona seperti itu juga tidak selalu muncul dari kemampuan berbicara atau menjadi pusat perhatian. Justru, sejumlah kebiasaan sederhana dalam keseharian dapat membuat seseorang terlihat lebih hangat, percaya diri, dan menyenangkan di mata orang lain.
Sejumlah kebiasaan tersebut, dilansir dari Expert Editor, dapat membuat seseorang memiliki daya tarik alami tanpa harus berusaha keras untuk mendapat perhatian. Berikut delapan di antaranya.
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1. Lebih suka mendengarkan
Seseorang yang mampu menjadi pendengar yang baik biasanya memberikan kesan tersendiri. Mereka membuat orang lain merasa dihargai karena benar-benar memperhatikan percakapan.
Ketika akhirnya berbicara, perkataan mereka pun cenderung lebih bermakna karena tidak menghabiskan waktu dengan pembicaraan yang tidak perlu.
2. Berbuat baik tanpa mengharapkan pujian
Kebaikan yang dilakukan secara tulus sering kali justru meninggalkan kesan paling kuat. Orang dengan kebiasaan ini tidak menjadikan pujian atau penghargaan sebagai alasan untuk membantu orang lain.
Sikap tersebut menunjukkan ketulusan sekaligus membuat kehadiran mereka terasa menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya.
3. Memancarkan energi positif
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