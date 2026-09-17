6 Momen Saat Kamu Mungkin Takut Meminta Bantuan, Namun Sebenarnya Sangat Memerlukannya

seseorang yang takut meminta bantuan / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Ada kalanya kita tahu bahwa kita sedang kesulitan, tetapi tetap memilih untuk diam.

Bukan karena tidak membutuhkan bantuan. Justru terkadang karena kita sangat membutuhkannya.



Kita takut merepotkan orang lain. Takut dianggap lemah. Takut ditolak. Takut dinilai tidak mampu. Atau mungkin kita sudah terlalu terbiasa menjadi orang yang selalu berkata, “Aku bisa mengatasinya sendiri.”



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (17/9), dalam psikologi, keengganan meminta bantuan bukan sekadar persoalan gengsi. Ada berbagai faktor psikologis yang dapat membuat seseorang merasa sulit untuk mengakui bahwa dirinya membutuhkan dukungan.



Padahal, meminta bantuan bukan berarti seseorang gagal menjadi mandiri.



Manusia memang memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Dalam banyak situasi, dukungan sosial dapat membantu seseorang menghadapi tekanan, mengurangi beban emosional, dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.



Masalahnya, sering kali kita baru mencari bantuan ketika keadaan sudah benar-benar berat.



Karena itu, mungkin ada baiknya kita mengenali beberapa momen ketika rasa takut meminta bantuan justru menjadi tanda bahwa kita sebenarnya sedang membutuhkannya.



1. Saat Kamu Terus Berkata, “Aku Baik-Baik Saja,” Padahal Sebenarnya Tidak



Salah satu tanda yang cukup umum adalah ketika seseorang terus mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun kehidupan sehari-harinya mulai terasa semakin berat.



Kamu mungkin masih bekerja.



Masih membalas pesan.



Masih bertemu orang lain.



Masih tertawa ketika ada sesuatu yang lucu.



Dari luar, semuanya terlihat normal.



Tetapi ketika sendirian, kamu merasa sangat lelah.



Pikiran terus berjalan. Hal-hal kecil terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Kamu mungkin mudah tersinggung, kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, atau merasa ingin menghindari banyak hal.



Namun ketika seseorang bertanya, “Kamu kenapa?”, jawaban yang keluar secara otomatis adalah:



“Nggak apa-apa.”



Dalam psikologi, seseorang bisa menggunakan berbagai strategi untuk menghadapi tekanan emosional. Salah satunya adalah menyembunyikan atau menekan emosi agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.



Strategi tersebut tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, kita memang perlu tetap menjalankan tanggung jawab meskipun sedang menghadapi masalah.



Namun, jika terus-menerus dilakukan, ada kemungkinan masalah emosional tidak pernah benar-benar diproses.



Kamu menjadi terbiasa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja sampai akhirnya dirimu sendiri kesulitan membedakan antara “aku baik-baik saja” dan “aku sudah terlalu terbiasa menahan semuanya.”



Jika kamu terus merasa harus terlihat kuat di depan semua orang, mungkin yang kamu perlukan bukan tambahan alasan untuk bertahan.



Mungkin kamu membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tempat untuk berkata jujur:



“Sebenarnya aku sedang tidak baik-baik saja.”



Tidak harus langsung menceritakan semuanya.



Meminta bantuan bisa dimulai dengan kalimat sederhana.



“Aku sedang banyak pikiran. Boleh aku cerita?”



2. Saat Masalah yang Sama Terus Berulang dan Kamu Tidak Tahu Harus Berbuat Apa



Ada masalah yang dapat kita selesaikan sendiri.



Tetapi ada pula masalah yang terus berputar di tempat yang sama.



Kamu sudah mencoba berbagai cara. Sudah berpikir berkali-kali. Sudah membuat keputusan, kemudian meragukannya lagi.



Akhirnya, kamu kembali ke titik yang sama.



Misalnya, kamu terus mengalami konflik dalam hubungan. Kamu terus merasa kewalahan dalam pekerjaan. Kamu ingin mengubah kebiasaan tertentu tetapi selalu kembali ke pola lama.



Pada titik tertentu, persoalannya bukan lagi sekadar apakah kamu cukup berusaha.



Mungkin kamu membutuhkan perspektif dari luar.



Ketika kita berada terlalu dekat dengan sebuah masalah, kita sering kesulitan melihat keseluruhan situasi. Pikiran kita dapat terjebak pada asumsi, ketakutan, pengalaman masa lalu, atau cara berpikir yang sudah menjadi kebiasaan.



Orang lain yang kita percaya mungkin dapat melihat sesuatu yang tidak kita sadari.



Seorang teman bisa memberikan perspektif yang berbeda.



Seorang mentor dapat membantu melihat persoalan secara lebih sistematis.



Dan psikolog dapat membantu seseorang mengeksplorasi pola pikiran, emosi, dan perilaku secara profesional ketika persoalannya memang berkaitan dengan kesehatan mental atau fungsi kehidupan sehari-hari.



Meminta sudut pandang lain bukan berarti kamu tidak mampu berpikir.



Justru terkadang, orang yang paling rasional sekalipun membutuhkan perspektif eksternal ketika dirinya sendiri berada di tengah masalah.



Bayangkan seseorang yang sedang tersesat.



Membuka peta bersama orang lain bukan berarti dia bodoh.



Dia hanya sedang terlalu jauh masuk ke dalam perjalanan untuk melihat arah secara keseluruhan.



3. Saat Kamu Merasa Harus Selalu Menjadi Orang yang Kuat



Ada orang-orang yang sejak lama terbiasa menjadi tempat orang lain bersandar.



Ketika teman punya masalah, mereka datang.



Ketika keluarga membutuhkan sesuatu, mereka membantu.



Ketika terjadi masalah di tempat kerja, mereka berusaha mencari solusi.



Lama-kelamaan, identitas sebagai “orang yang kuat” menjadi bagian dari dirinya.



Akibatnya, muncul sebuah keyakinan yang tidak selalu disadari:



“Aku tidak boleh menjadi orang yang membutuhkan bantuan.”



Ini dapat membuat meminta bantuan terasa sangat tidak nyaman.



Bahkan ketika sudah kelelahan, seseorang mungkin masih berpikir:



“Orang lain juga punya masalah.”



“Aku seharusnya bisa mengatasinya.”



“Kalau aku cerita, nanti mereka malah terbebani.”



“Aku yang biasanya membantu orang lain. Masa sekarang aku yang minta bantuan?”



Padahal, menjadi kuat tidak berarti harus selalu mandiri dalam segala hal.



Ada perbedaan antara mandiri dan menolak semua bantuan.



Mandiri berarti mampu mengambil tanggung jawab atas hidup sendiri.



Sementara menolak bantuan dalam setiap keadaan bisa membuat seseorang menanggung beban yang sebenarnya tidak perlu ditanggung sendirian.



Hubungan yang sehat juga bukan hubungan di mana hanya satu orang yang selalu memberi.



Dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun pasangan, ada saatnya kita menjadi orang yang membantu dan ada saatnya kita menjadi orang yang membutuhkan dukungan.



Keduanya merupakan bagian dari hubungan manusia.



Jadi, jika selama ini kamu selalu menjadi tempat orang lain pulang, tidak ada salahnya sesekali membiarkan dirimu sendiri memiliki tempat untuk pulang.



4. Saat Kamu Mulai Menjauh dari Orang-Orang yang Sebenarnya Kamu Percayai



Terkadang ketakutan meminta bantuan tidak muncul dalam bentuk penolakan langsung.



Ia muncul dalam bentuk menarik diri.



Kamu mulai malas membalas pesan.



Tidak ingin bertemu teman.



Menolak ajakan keluar.



Tidak lagi bercerita seperti biasanya.



Ketika ditanya, kamu berkata:



“Aku cuma lagi ingin sendiri.”



Keinginan untuk memiliki waktu sendiri sebenarnya normal. Setiap orang membutuhkan ruang pribadi.



Namun, ada perbedaan antara menikmati kesendirian dan mengisolasi diri karena merasa tidak mampu menghadapi keadaan.



Jika kamu mulai menjauh dari orang-orang yang sebenarnya kamu percaya karena takut mereka melihat keadaanmu yang sebenarnya, mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Kadang-kadang kita menghindari orang lain bukan karena tidak membutuhkan mereka, tetapi karena takut terlihat membutuhkan mereka.



Ada rasa malu.



Ada ketakutan dianggap merepotkan.



Ada kekhawatiran bahwa setelah kita membuka diri, hubungan tersebut akan berubah.



Namun, hubungan yang dekat justru sering dibangun melalui kerentanan.



Memberi tahu seseorang bahwa kamu sedang mengalami masa sulit dapat menjadi cara untuk membuka ruang komunikasi yang lebih jujur.



Kamu tidak harus menceritakan seluruh hidupmu.



Kamu juga tidak wajib meminta orang lain menyelesaikan masalahmu.



Cukup katakan:



“Aku sedang menghadapi sesuatu yang cukup berat. Aku belum tahu harus bagaimana, tapi aku merasa lebih nyaman kalau ada yang mendengarkan.”



Kadang-kadang, bantuan yang kita butuhkan bukan solusi.



Kita hanya membutuhkan seseorang yang bersedia duduk bersama kita ketika semuanya terasa berat.



5. Saat Kamu Sudah Terlalu Lelah untuk Melakukan Hal-Hal yang Biasanya Sederhana



Salah satu hal yang sering diremehkan adalah perubahan kecil dalam kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari.



Bangun tidur terasa berat.



Membalas pesan terasa seperti pekerjaan besar.



Menyelesaikan tugas sederhana membutuhkan energi yang jauh lebih banyak.



Kamu terus menunda sesuatu yang biasanya mudah dilakukan.



Bahkan aktivitas yang sebelumnya menyenangkan mulai terasa hambar.



Tentu saja, satu atau dua hari seperti ini tidak otomatis berarti ada masalah psikologis. Kita semua dapat mengalami kelelahan setelah hari yang panjang, kurang tidur, tekanan pekerjaan, atau berbagai situasi kehidupan.



Yang perlu diperhatikan adalah pola dan dampaknya.



Apakah kondisi tersebut berlangsung cukup lama?



Apakah mulai mengganggu pekerjaan, pendidikan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari?



Apakah kamu merasa semakin sulit mengurus kebutuhan dasar?



Apakah kamu terus memaksakan diri karena merasa tidak punya pilihan?



Pada titik seperti ini, meminta bantuan bukan tanda menyerah.



Justru bantuan dapat menjadi cara untuk mencegah keadaan menjadi semakin berat.



Bantuan juga tidak selalu berarti langsung mencari pertolongan profesional.



Bisa dimulai dari hal sederhana:



“Bisa bantu aku menyelesaikan ini?”



“Aku sedang kewalahan. Bisa temani aku?”



“Aku kesulitan mengatur semuanya. Bisa kita pikirkan bersama?”



Kita sering membayangkan meminta bantuan sebagai sesuatu yang besar dan dramatis.



Padahal, bantuan dapat dimulai dari satu tugas kecil yang untuk sementara tidak perlu kita tanggung sendirian.



6. Saat Kamu Takut Meminta Bantuan Karena Takut Dianggap Lemah



Mungkin ini adalah alasan yang paling dalam.



Banyak orang memiliki keyakinan bahwa meminta bantuan berarti menunjukkan kelemahan.



Seolah-olah orang yang kuat harus selalu mampu mengatasi semuanya sendiri.



Namun, kenyataannya manusia memiliki batas.



Tidak ada seseorang yang memiliki energi tanpa batas, pengetahuan tanpa batas, atau kemampuan untuk menghadapi setiap situasi seorang diri.



Kita membutuhkan orang lain bukan karena kita gagal menjadi manusia yang mandiri, tetapi karena manusia memang hidup dalam hubungan sosial.



Dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu sumber daya yang dapat membantu seseorang menghadapi berbagai tekanan kehidupan.



Yang menarik, meminta bantuan juga membutuhkan kemampuan untuk mengenali batas diri.



Kamu perlu menyadari:



“Aku tidak tahu.”



“Aku tidak sanggup melakukan ini sendirian.”



“Aku membutuhkan seseorang.”



Dan pengakuan tersebut membutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri.



Jadi, mungkin pertanyaannya bukan:



“Apakah aku cukup kuat untuk meminta bantuan?”



Melainkan:



“Apa yang akan terjadi jika aku terus memaksakan diri untuk tidak meminta bantuan?”



Kadang-kadang, keberanian bukan berarti terus berdiri sendirian.



Keberanian juga dapat berarti mengulurkan tangan dan berkata:



“Aku membutuhkan bantuan.”



Mengapa Kita Begitu Takut Meminta Bantuan?



Ada beberapa alasan psikologis yang dapat membuat seseorang enggan meminta bantuan.



Takut ditolak



Kita mungkin khawatir orang lain mengatakan tidak.



Penolakan dapat terasa menyakitkan, terutama ketika kita sedang berada dalam kondisi rentan.



Takut menjadi beban



Sebagian orang memiliki keyakinan bahwa kebutuhan mereka akan merepotkan orang lain.



Padahal, meminta bantuan tidak otomatis membuat kita menjadi beban. Hubungan yang sehat memungkinkan adanya timbal balik.



Takut dinilai



Kita mungkin takut dianggap tidak kompeten, lemah, manja, atau tidak mampu.



Perasaan ini terutama dapat muncul ketika kita memiliki standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri.



Terbiasa melakukan semuanya sendiri



Jika sejak lama kita selalu menyelesaikan masalah seorang diri, meminta bantuan dapat terasa asing.



Bukan karena bantuan itu buruk, tetapi karena kita tidak terbiasa menerimanya.



Tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan



Ini juga sangat umum.



Kadang-kadang seseorang bukan tidak mau meminta bantuan. Dia hanya tidak tahu harus berkata apa.



Karena itu, kita tidak perlu menunggu sampai mampu mengutarakan semuanya dengan sempurna.



Cobalah kalimat sederhana:



“Aku sedang kesulitan.”



“Aku butuh teman untuk bicara.”



“Aku belum tahu solusinya. Bisa bantu aku memikirkannya?”



“Aku sedang kewalahan. Bisa kamu temani?”



“Aku rasa aku membutuhkan bantuan profesional.”



Tidak perlu membuat penjelasan panjang.



Meminta Bantuan Tidak Berarti Menyerahkan Kendali atas Hidupmu



Salah satu kesalahpahaman tentang meminta bantuan adalah anggapan bahwa setelah meminta bantuan, orang lain akan mengambil alih hidup kita.



Padahal, meminta bantuan dapat berarti sekadar mendapatkan dukungan atau perspektif.



Kamu tetap memiliki keputusan akhir atas hidupmu.



Teman dapat mendengarkan.



Keluarga dapat menemani.



Rekan kerja dapat membantu menyelesaikan tugas tertentu.



Seorang profesional dapat membantu mengeksplorasi persoalan secara terstruktur.



Tetapi bantuan tidak harus berarti kehilangan kendali.



Justru, mendapatkan dukungan yang tepat dapat membantu seseorang memiliki energi dan perspektif yang lebih baik untuk mengambil keputusan sendiri.



Kamu Tidak Harus Menunggu Sampai Benar-Benar Hancur



Ada kecenderungan manusia untuk menganggap bahwa bantuan baru pantas dicari ketika keadaan sudah sangat buruk.



Seolah-olah kita harus menunggu sampai tidak bisa bekerja.



Menunggu sampai hubungan berantakan.



Menunggu sampai tubuh dan pikiran benar-benar kelelahan.



Menunggu sampai semuanya terasa tidak tertahankan.



Padahal, mencari bantuan lebih awal dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.



Kamu tidak harus membuktikan bahwa masalahmu cukup besar sebelum merasa berhak mendapatkan dukungan.



Jika sesuatu sudah cukup mengganggu kehidupanmu, membuatmu terus-menerus kewalahan, atau membuatmu merasa tidak mampu menghadapinya sendiri, itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk mulai mencari dukungan yang sesuai.



Dan bila kamu mengalami kondisi darurat atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain, jangan menghadapinya sendirian. Cari bantuan segera dari orang yang dapat berada bersamamu secara langsung atau layanan darurat/krisis di wilayahmu.



Pada Akhirnya, Meminta Bantuan Adalah Bentuk Kejujuran



Mungkin kita perlu mengubah cara melihat bantuan.



Bantuan bukan selalu tanda bahwa kita gagal.



Bantuan bisa menjadi pengakuan bahwa kita manusia.



Manusia bisa lelah.



Manusia bisa bingung.



Manusia bisa takut.



Manusia bisa tidak tahu harus berbuat apa.



Dan manusia tidak dirancang untuk menghadapi setiap kesulitan sendirian.



Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa takut meminta bantuan, coba berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri:



“Apakah aku benar-benar tidak membutuhkan bantuan, atau aku hanya takut mengakui bahwa aku membutuhkannya?”



Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah.



Tetapi bisa menjadi awal yang penting.



Karena terkadang, langkah pertama untuk merasa lebih baik bukanlah menemukan semua jawabannya.



Terkadang langkah pertama adalah mengatakan kepada seseorang yang kita percaya:



