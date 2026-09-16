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Lania Monica
Kamis, 17 September 2026 | 05.10 WIB

Tes Kepribadian Ilusi Optik Bisa Ungkap Hal Paling Disukai Orang Dari Kamu Yang Jarang Disadari

Ilustrasi ilusi optik Hal Paling Disukai Orang Dari Kamu Yang Jarang Disadari (TOI) - Image

Ilustrasi ilusi optik Hal Paling Disukai Orang Dari Kamu Yang Jarang Disadari (TOI)

JawaPos.com - Dalam gambar tes ilusi optik, apa yang pertama kali terlihat dapat menunjukkan cara berpikir seseorang, sudut pandang, bahkan hal positif yang paling disukai orang lain dari dirinya. Tes seperti ini memang tidak bersifat ilmiah, tapi tetap seru untuk bahan refleksi diri.

Salah satu tes yang viral ini pertama kali dibagikan oleh TikToker populer, Mia Yilin. Dalam gambar ini terdapat dua elemen utama yang bisa kamu lihat pertama kali, yaitu biji bunga matahari atau wajah dua orang pria.

Berdasarkan elemen yang pertama tertangkap mata, kamu bisa tahu sifat apa yang membuatmu begitu disayangi orang-orang terdekat.

Dilansir dari Times of India, berikut adalah makna gambar ilusi optik ini:

Jika Kamu Melihat Biji Bunga Matahari Terlebih Dahulu

Kalau yang pertama kamu lihat adalah biji bunga matahari, artinya orang-orang menyukaimu karena kamu dikenal berhati lembut dan penuh kebaikan.

Kamu selalu berusaha membantu siapa pun, rela berkorban, dan jadi perekat di keluarga maupun pertemanan. Namun, di balik sifat penyayang ini, kamu sering merasa tidak mendapat balasan setimpal saat sedang butuh dukungan. 

Mulai sekarang, belajarlah berkata ‘tidak’ jika memang kamu lelah, dan tetapkan batasan agar kebaikanmu tidak disalahgunakan orang lain.

Jika Kamu Melihat Wajah Dua Orang Pria Lebih Dulu

Sebaliknya, jika wajah dua pria yang lebih dulu tertangkap matamu, artinya orang-orang kagum padamu karena ambisi dan kerja kerasmu. Kamu dikenal gigih, selalu punya target, dan tidak mudah menyerah meski banyak tantangan.

Sayangnya, kesuksesanmu kadang membuat orang iri, jadi tetap waspada dengan orang yang pura-pura mendukungmu. Ingatlah bahwa tidak semua orang bisa dipercaya sepenuhnya.

Tes kepribadian berbasis ilusi optik ini memang bukan hasil riset ilmiah, tapi bisa jadi cara menarik untuk mengenal diri sendiri. Kalau kamu merasa hasilnya relate, coba bagikan tes ini ke teman, pasangan, atau keluarga.

Editor: Hanny Suwindari
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