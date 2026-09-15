Kucing atau Tikus Pertama Kali Terlihat? Ungkap Sesuatu Tentang Diri yang Tidak Dapat Anda Lihat

Kucing atau tikus yang pertama terlihat ungkap sisi diri Anda yang tidak dapat Anda terima. Sumber: Instagram aromanna.life.

JawaPos.com - Jujurlah, pasti ada bagian dari diri Anda yang tidak dapat Anda terima, sedikit atau banyak.



Melalui gambar kucing atau tikus dan apa yang pertama kali terlihat akan menjelaskannya kepada Anda, seperti yang dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Senin (14/9).



1. Kucing



Anda memiliki pola perilaku kendali.



Artinya, Anda memancarkan citra kepercayaan diri penuh dan kepemimpinan yang stabil.



Mungkin orang lain melihat Anda sudah memiliki segalanya di bawah kendali Anda.



Namun, kenyataannya, disiplin diri Anda yang tinggi justru jadi ketakutan yang terselubung.



Anda merencanakan setiap detail karena hal-hal yang tidak diketahui terasa mengancam keamanan.



Anda juga tidak mudah percaya pada orang lain.



Bukan karena Anda tangguh, tapi karena sistem saraf Anda yang masih berupaya melindungi diri Anda dari kekecewaan masa lalu.



2. Tikus



Anda menerapkan pola perilaku visibilitas.



Maksudnya, Anda adalah pengamat yang tenang dan sosok yang menyadari hal-hal yang luput dari perhatian orang lain.



Banyak orang sering meremehkan Anda, tapi Anda membiarkannya, karena menjadi tak terlihat terasa lebih aman.



Mungkin, Anda berkata pada diri sendiri bahwa Anda sedang bersabar atau rendah hati.



Tapi, kenyataannya, Anda menyembunyikan potensi diri supaya tidak dihakimi.



Anda takut mengejar apa yang Anda inginkan, karena itu akan membuat Anda menjadi sasaran sorotan.