Kucing atau Tikus Pertama Kali Terlihat? Ungkap Sesuatu Tentang Diri yang Tidak Dapat Anda Lihat

JawaPos.com - Jujurlah, pasti ada bagian dari diri Anda yang tidak dapat Anda terima, sedikit atau banyak.
Melalui gambar kucing atau tikus dan apa yang pertama kali terlihat akan menjelaskannya kepada Anda, seperti yang dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Senin (14/9).
1. Kucing
Anda memiliki pola perilaku kendali.
Artinya, Anda memancarkan citra kepercayaan diri penuh dan kepemimpinan yang stabil.
Mungkin orang lain melihat Anda sudah memiliki segalanya di bawah kendali Anda.
Namun, kenyataannya, disiplin diri Anda yang tinggi justru jadi ketakutan yang terselubung.
Anda merencanakan setiap detail karena hal-hal yang tidak diketahui terasa mengancam keamanan.
Anda juga tidak mudah percaya pada orang lain.
Bukan karena Anda tangguh, tapi karena sistem saraf Anda yang masih berupaya melindungi diri Anda dari kekecewaan masa lalu.
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Jawa Pos
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