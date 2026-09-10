Sering Dijauhi Tanpa Disadari? Ini 8 Ciri Kepribadian yang Bisa Terlihat Membosankan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter yang berbeda ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial. Ada yang mudah membuat suasana menjadi hidup, tetapi ada pula yang dinilai kurang menarik atau membosankan ketika diajak berkomunikasi.

Kesan tersebut sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan seseorang yang pendiam atau tidak banyak bicara. Cara berkomunikasi, pola berpikir, kemampuan memahami orang lain, hingga keterbukaan terhadap pengalaman baru juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan.

Dalam sudut pandang psikologi, interaksi yang terasa monoton dapat muncul ketika seseorang terlalu terpaku pada pola tertentu dan kurang memberikan ruang bagi orang lain dalam percakapan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda yang disebut dapat membuat seseorang dipandang memiliki kepribadian membosankan.

1. Terlalu mudah ditebak Memiliki rutinitas sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Justru, kebiasaan yang teratur dapat membantu seseorang menjalani aktivitas dengan lebih terorganisir.

Namun, ketika hampir seluruh perilaku selalu mengikuti pola yang sama, interaksi dengan orang tersebut bisa terasa monoton. Misalnya, topik pembicaraan tidak pernah berubah, cerita yang disampaikan selalu sama, atau respons terhadap berbagai situasi mudah ditebak.

Jika orang lain bahkan sudah mengetahui apa yang akan dikatakan atau dilakukan sebelum seseorang menyelesaikannya, komunikasi dapat kehilangan unsur spontanitas.

Kurangnya variasi dalam perilaku dan percakapan inilah yang kemudian berpotensi membuat interaksi terasa kurang menarik.

2. Selalu ingin menguasai pembicaraan Percakapan yang sehat membutuhkan keterlibatan dari kedua belah pihak. Masalah muncul ketika seseorang terus berbicara mengenai dirinya sendiri tanpa memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapat.