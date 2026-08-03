5 Zodiak yang Dianggap Paling Membosankan Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak sering dikaitkan dengan penilaian tertentu berdasarkan pengalaman orang di sekitarnya.

Beberapa zodiak kerap dianggap membosankan karena sikap dan kebiasaan yang mereka tunjukkan sehari-hari.

Astrologi menjelaskan bahwa persepsi ini muncul dari karakter dasar yang melekat pada masing-masing zodiak.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (3/8), dijelaskan mengenai lima zodiak yang dianggap paling membosankan menurut astrologi secara lengkap.

1. Aquarius

Aquarius sering dianggap zodiak yang kurang menonjol meski memiliki citra unik dalam astrologi.

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Banyak orang meyakini bahwa Aquarius hanya mampu berdiam diri tanpa menunjukkan sisi menarik lainnya.

Padahal sebenarnya terdapat banyak individu Aquarius yang sebenarnya memiliki kepribadian cukup menarik.

Namun anggapan umum tetap menempatkan mereka sebagai sosok yang datar dan kurang bersemangat.