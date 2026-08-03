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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.09 WIB

5 Zodiak yang Dianggap Paling Membosankan Menurut Astrologi

Zodiak yang dianggap paling membosankan menurut astrologi./Magnific/ jcomp - Image

Zodiak yang dianggap paling membosankan menurut astrologi./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Zodiak sering dikaitkan dengan penilaian tertentu berdasarkan pengalaman orang di sekitarnya.

Beberapa zodiak kerap dianggap membosankan karena sikap dan kebiasaan yang mereka tunjukkan sehari-hari.

Astrologi menjelaskan bahwa persepsi ini muncul dari karakter dasar yang melekat pada masing-masing zodiak.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (3/8), dijelaskan mengenai lima zodiak yang dianggap paling membosankan menurut astrologi secara lengkap.

1. Aquarius

Aquarius sering dianggap zodiak yang kurang menonjol meski memiliki citra unik dalam astrologi.

Banyak orang meyakini bahwa Aquarius hanya mampu berdiam diri tanpa menunjukkan sisi menarik lainnya.

Padahal sebenarnya terdapat banyak individu Aquarius yang sebenarnya memiliki kepribadian cukup menarik.

Namun anggapan umum tetap menempatkan mereka sebagai sosok yang datar dan kurang bersemangat.

Sulit menemukan sosok Aquarius yang dianggap benar-benar menghidupkan suasana di sekitarnya. Zodiak ini sering dikaitkan dengan sikap yang tidak tegas dan mudah berubah pikiran.

Editor: Hanny Suwindari
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