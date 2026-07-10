7 Hal Membosankan Kerap Dilakukan Orang yang Membuat Persahabatan Tetap Bertahan Selama Puluhan Tahun Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial, persahabatan sering kali terlihat seperti kumpulan momen spektakuler—liburan bersama, pesta ulang tahun, atau foto-foto penuh tawa. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada persahabatan yang bertahan selama puluhan tahun, kenyataannya justru berbeda.

Hubungan yang paling kuat bukan dibangun dari momen-momen besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ironisnya, banyak kebiasaan tersebut tampak membosankan. Tidak ada drama, tidak ada kejutan besar, bahkan terkadang hampir tidak ada yang layak diposting di media sosial.

Dalam psikologi hubungan, stabilitas dan konsistensi sering kali lebih penting daripada intensitas sesaat. Persahabatan yang sehat tumbuh karena rasa aman, kepercayaan, dan kebiasaan yang diulang selama bertahun-tahun.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat tujuh hal yang mungkin terlihat membosankan, tetapi justru menjadi fondasi persahabatan yang mampu bertahan selama puluhan tahun.

1. Rutin Menghubungi Meski Tidak Ada Keperluan

Orang-orang yang memiliki persahabatan jangka panjang tidak selalu menghubungi temannya karena membutuhkan bantuan. Mereka terkadang hanya mengirim pesan sederhana seperti:

"Apa kabar?"

"Lagi sibuk apa?"

"Tadi lihat sesuatu jadi ingat kamu."