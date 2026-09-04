Bukan Sekadar Basa-basi, 8 Pertanyaan Ini Bisa Membuat Wanita Merasa Istimewa

Ilustrasi pertanyaan yang membuat wanita merasa benar benar merasa dihargai (freepik)
JawaPos.com - Mendengarkan seseorang berbicara belum tentu kita benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan. Memahami membutuhkan perhatian, empati, serta kemauan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain.
Dalam hubungan dengan wanita, perhatian tersebut bisa ditunjukkan melalui percakapan yang bermakna. Pertanyaan yang tepat dapat menjadi cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kita menghargai pengalaman, pendapat, perasaan, hingga impian mereka.
Bukan berarti setiap percakapan harus dibuat serius. Justru pertanyaan sederhana yang disampaikan dengan tulus sering kali mampu membuat seseorang merasa lebih diperhatikan.
Dikutip dari Geediting, ada delapan pertanyaan yang dapat membantu membuat wanita merasa didengar, dihargai, dan dipahami.
Pertanyaan sederhana tentang aktivitas sehari-hari bisa memiliki arti yang besar. Dengan menanyakannya, Anda menunjukkan bahwa apa yang dialami olehnya sepanjang hari layak mendapatkan perhatian.
Mungkin ia sedang menjalani hari yang menyenangkan, menghadapi masalah di tempat kerja, atau sekadar mengalami sesuatu yang ingin diceritakan.
Yang terpenting bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi benar-benar mendengarkan jawabannya. Hindari langsung mengalihkan pembicaraan atau sibuk dengan ponsel ketika ia mulai bercerita.
Memberikan ruang kepada seseorang untuk menyampaikan pendapat merupakan bentuk penghargaan.
Ketika Anda meminta pandangannya mengenai suatu persoalan, secara tidak langsung Anda menunjukkan bahwa pemikirannya memiliki nilai. Bisa jadi, sudut pandang yang ia berikan justru membantu Anda melihat persoalan dari sisi yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Percakapan pun menjadi lebih seimbang karena tidak hanya berpusat pada satu pihak.
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Jawa Pos
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