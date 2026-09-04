Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 5 September 2026 | 05.27 WIB

Bukan Sekadar Basa-basi, 8 Pertanyaan Ini Bisa Membuat Wanita Merasa Istimewa

Ilustrasi pertanyaan yang membuat wanita merasa benar benar merasa dihargai (freepik) - Image

Ilustrasi pertanyaan yang membuat wanita merasa benar benar merasa dihargai (freepik)

JawaPos.com - Mendengarkan seseorang berbicara belum tentu kita benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan. Memahami membutuhkan perhatian, empati, serta kemauan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain.

Dalam hubungan dengan wanita, perhatian tersebut bisa ditunjukkan melalui percakapan yang bermakna. Pertanyaan yang tepat dapat menjadi cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kita menghargai pengalaman, pendapat, perasaan, hingga impian mereka.

Bukan berarti setiap percakapan harus dibuat serius. Justru pertanyaan sederhana yang disampaikan dengan tulus sering kali mampu membuat seseorang merasa lebih diperhatikan.

Dikutip dari Geediting, ada delapan pertanyaan yang dapat membantu membuat wanita merasa didengar, dihargai, dan dipahami.

1. “Bagaimana harimu?”

Pertanyaan sederhana tentang aktivitas sehari-hari bisa memiliki arti yang besar. Dengan menanyakannya, Anda menunjukkan bahwa apa yang dialami olehnya sepanjang hari layak mendapatkan perhatian.

Mungkin ia sedang menjalani hari yang menyenangkan, menghadapi masalah di tempat kerja, atau sekadar mengalami sesuatu yang ingin diceritakan.

Yang terpenting bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi benar-benar mendengarkan jawabannya. Hindari langsung mengalihkan pembicaraan atau sibuk dengan ponsel ketika ia mulai bercerita.

2. “Menurutmu, bagaimana?”

Memberikan ruang kepada seseorang untuk menyampaikan pendapat merupakan bentuk penghargaan.

Ketika Anda meminta pandangannya mengenai suatu persoalan, secara tidak langsung Anda menunjukkan bahwa pemikirannya memiliki nilai. Bisa jadi, sudut pandang yang ia berikan justru membantu Anda melihat persoalan dari sisi yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Percakapan pun menjadi lebih seimbang karena tidak hanya berpusat pada satu pihak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Percaya Diri dan Mandiri, 10 Sifat Ini Bisa Mengantarkan Wanita Menuju Kesuksesan - Image
Kepribadian

Percaya Diri dan Mandiri, 10 Sifat Ini Bisa Mengantarkan Wanita Menuju Kesuksesan

Selasa, 1 September 2026 | 22.52 WIB

Percaya Diri hingga Empati, 4 Sifat Pria Ini Punya Daya Tarik Istimewa bagi Wanita - Image
Kepribadian

Percaya Diri hingga Empati, 4 Sifat Pria Ini Punya Daya Tarik Istimewa bagi Wanita

Selasa, 1 September 2026 | 22.33 WIB

Percaya Diri hingga Empati, 10 Ciri yang Membuat Wanita Lebih Mudah Meraih Kesuksesan - Image
Kepribadian

Percaya Diri hingga Empati, 10 Ciri yang Membuat Wanita Lebih Mudah Meraih Kesuksesan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.47 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore