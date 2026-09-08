Merasakan 6 Tanda Ini pada Hubunganmu? Mungkin Pasanganmu Tidak Layak Diperjuangkan Menurut Psikolog

seseorang yang memiliki pasangan yang tidak layak untuk diperjuangkan./Magnific/pressmaster
JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang sulit harus diakhiri. Dalam sebuah hubungan, konflik, perbedaan pendapat, rasa kecewa, bahkan masa-masa ketika komunikasi terasa buntu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada hampir setiap pasangan.
Namun, ada perbedaan besar antara hubungan yang sedang menghadapi masalah dan hubungan yang secara konsisten membuat salah satu pihak terluka, kehilangan dirinya sendiri, atau terus-menerus merasa tidak dihargai.
Sering kali seseorang bertahan bukan karena hubungannya masih sehat, tetapi karena sudah terlalu banyak investasi yang diberikan. Waktu, perhatian, kenangan, pengorbanan, bahkan harapan tentang masa depan membuat seseorang berpikir, “Sayang kalau harus berakhir sekarang.”
Padahal, dalam psikologi hubungan, mempertahankan hubungan bukan hanya soal seberapa besar cinta yang kamu miliki. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pasangan memperlakukanmu, apakah masalah bisa diperbaiki bersama, dan apakah hubungan tersebut memberikan ruang bagi kedua orang untuk tumbuh.
Karena itu, jika akhir-akhir ini kamu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubunganmu, jangan hanya bertanya, “Apakah aku masih mencintainya?”
Cobalah bertanya:
“Apakah hubungan ini masih baik untukku?”
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat enam tanda yang patut kamu perhatikan.
1. Kamu Selalu Merasa Tidak Pernah Cukup untuknya
Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ketika apa pun yang kamu lakukan seolah-olah tidak pernah cukup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju