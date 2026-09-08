Merasakan 6 Tanda Ini pada Hubunganmu? Mungkin Pasanganmu Tidak Layak Diperjuangkan Menurut Psikolog

JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang sulit harus diakhiri. Dalam sebuah hubungan, konflik, perbedaan pendapat, rasa kecewa, bahkan masa-masa ketika komunikasi terasa buntu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada hampir setiap pasangan.

Namun, ada perbedaan besar antara hubungan yang sedang menghadapi masalah dan hubungan yang secara konsisten membuat salah satu pihak terluka, kehilangan dirinya sendiri, atau terus-menerus merasa tidak dihargai.

Sering kali seseorang bertahan bukan karena hubungannya masih sehat, tetapi karena sudah terlalu banyak investasi yang diberikan. Waktu, perhatian, kenangan, pengorbanan, bahkan harapan tentang masa depan membuat seseorang berpikir, “Sayang kalau harus berakhir sekarang.”

Padahal, dalam psikologi hubungan, mempertahankan hubungan bukan hanya soal seberapa besar cinta yang kamu miliki. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pasangan memperlakukanmu, apakah masalah bisa diperbaiki bersama, dan apakah hubungan tersebut memberikan ruang bagi kedua orang untuk tumbuh.

Karena itu, jika akhir-akhir ini kamu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubunganmu, jangan hanya bertanya, “Apakah aku masih mencintainya?”

Cobalah bertanya:

“Apakah hubungan ini masih baik untukku?”

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat enam tanda yang patut kamu perhatikan.

1. Kamu Selalu Merasa Tidak Pernah Cukup untuknya