Keberuntungan Datang Mendadak, 7 Weton Ini Disebut Punya Tanda Ketiban Ndaru

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat istilah ketiban ndaru yang kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan besar secara tiba-tiba. Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang dipercaya memperoleh berkah, kemudahan, atau peluang baik yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berbentuk uang. Dalam berbagai tafsir primbon, ketiban ndaru juga dapat dikaitkan dengan karier yang semakin baik, usaha yang berkembang, hubungan sosial yang menguntungkan, hingga datangnya kesempatan yang mampu mengubah kehidupan.

Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang membuatnya lebih mudah mendapatkan momentum tersebut.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peluang besar untuk mengalami ketiban ndaru menurut Primbon Jawa.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud?

1. Selasa Kliwon Pemilik weton Selasa Kliwon dalam sejumlah tafsir primbon digambarkan mempunyai karakter percaya diri dan daya tarik yang cukup kuat. Mereka juga disebut mampu menjadi sosok yang diperhitungkan di lingkungan sekitarnya.

Kepekaan terhadap situasi membuat Selasa Kliwon dipercaya mempunyai intuisi yang tajam. Mereka cenderung mampu membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan tersebut disebut dapat membuka jalan menuju berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan sosial. Karena itulah, Selasa Kliwon kerap dikaitkan dengan keberuntungan yang datang melalui momentum yang tidak terduga.

2. Jumat Legi Jumat Legi dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki pembawaan lembut dan menyenangkan. Dalam kepercayaan primbon, aura positif yang terpancar dari pemilik weton ini membuat mereka mudah diterima oleh orang lain.