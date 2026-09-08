Sedang dalam Fase Melindungi Hubungan? Ikuti 6 Cara 'Aturan 24 Jam' Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang berusaha melindungi hubungannya./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Ada masa dalam sebuah hubungan ketika yang paling penting bukan lagi mencari siapa yang benar.
Bukan juga tentang siapa yang harus meminta maaf lebih dulu.
Kadang, yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya hubungan ini tidak rusak hanya karena satu emosi yang sedang memuncak.
Ketika sedang marah, kecewa, cemburu, tersinggung, atau merasa tidak dihargai, kita sering ingin mendapatkan respons secepat mungkin. Kita ingin segera menjelaskan perasaan. Ingin segera membalas pesan. Ingin pasangan tahu bahwa kita terluka.
Masalahnya, emosi yang sedang tinggi sering membuat kita mengambil keputusan yang sebenarnya tidak akan kita ambil ketika sudah tenang.
Kita mengucapkan kalimat yang terlalu tajam.
Mengungkit kesalahan lama.
Mengirim pesan panjang dalam keadaan menangis.
Mengancam putus.
Mengunggah sesuatu di media sosial agar pasangan melihatnya.
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Jawa Pos
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