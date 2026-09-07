Jangan Sepelekan Orang yang Sering Diragukan, 8 Sikap Ini Bisa Jadi Tanda Kesuksesan

Ilustrasi orang sukses. (Freepik)
JawaPos.com – Tidak semua orang yang memiliki masa depan cerah langsung mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Ada kalanya seseorang justru harus melewati berbagai keraguan, kritik, bahkan diremehkan sebelum akhirnya membuktikan kemampuan yang dimiliki.
Dalam psikologi, respons seseorang ketika menghadapi tekanan dan keraguan dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta cara mereka menghadapi tantangan. Kemampuan untuk terus belajar, menjaga konsistensi, dan mengambil tindakan meski belum mendapat dukungan menjadi sejumlah kualitas yang penting dalam perjalanan mencapai tujuan.
Kesuksesan tentu tidak dapat dipastikan hanya dari beberapa karakter tertentu. Namun, sejumlah kebiasaan dan pola perilaku memang dapat membantu seseorang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan tanda yang kerap dikaitkan dengan orang yang berpotensi mencapai kesuksesan meskipun sering diragukan oleh orang lain.
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Orang yang memiliki daya juang tinggi biasanya tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari perjalanan. Mereka justru mencoba memahami apa yang keliru dan menjadikannya bahan evaluasi.
Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka mencari cara untuk memperbaikinya daripada terus menyalahkan keadaan. Kritik maupun keraguan dari orang lain pun tidak selalu dianggap sebagai alasan untuk berhenti.
Sikap seperti ini membantu seseorang menjadi lebih tangguh karena setiap pengalaman, termasuk kegagalan, dapat menjadi sumber pembelajaran untuk langkah berikutnya.
Keingintahuan yang besar membuat seseorang tidak mudah merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya.
Mereka senang bertanya, mencari informasi, mencoba memahami sesuatu dari sudut pandang berbeda, dan menggali alasan di balik sebuah persoalan. Kebiasaan tersebut dapat mendorong kemampuan belajar dan membuka peluang munculnya ide-ide baru.
Bahkan ketika pertanyaan mereka dianggap terlalu banyak oleh orang lain, rasa ingin tahu tersebut justru dapat menjadi modal penting untuk terus berkembang.
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Jawa Pos
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