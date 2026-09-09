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Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 23.47 WIB

5 Shio Paling Berpotensi Sukses, Dikenal Gigih dan Tak Mudah Menyerah

ilustrasi shio ditakdirkan sukses. (Freepik) - Image

ilustrasi shio ditakdirkan sukses. (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengejar keberhasilan. Ada yang mengandalkan kerja keras, kecerdasan, keberanian mengambil keputusan, hingga kemampuan beradaptasi ketika menghadapi perubahan.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan. Sifat gigih, ambisius, berani mengambil peluang, dan tidak mudah menyerah disebut menjadi beberapa kekuatan yang membantu mereka mencapai tujuan.

Meski kesuksesan pada akhirnya tetap dipengaruhi oleh usaha dan keputusan seseorang, ramalan shio menarik untuk disimak sebagai bagian dari kepercayaan astrologi.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang disebut memiliki karakter kuat dan berpotensi mencapai puncak kesuksesan serta kejayaan dalam kehidupannya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, berhati-hati, dan cukup terampil dalam mengelola berbagai hal, termasuk keuangan.

Mereka biasanya tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan. Sebelum bertindak, Tikus cenderung mempertimbangkan risiko dan kemungkinan hasil yang akan diperoleh.

Dalam mengejar tujuan, mereka juga lebih memilih proses bertahap daripada mengandalkan keberuntungan atau jalan pintas. Ketekunan tersebut membuat mereka mampu membangun pencapaian sedikit demi sedikit.

Begitu memiliki target yang jelas, Tikus dikenal sulit dialihkan dari rencana yang sudah dibuat.

2. Shio Kerbau

Kerbau identik dengan karakter pekerja keras, sabar, dan dapat diandalkan. Mereka tidak mudah mundur hanya karena menghadapi hambatan.

Sifat konsisten menjadi salah satu modal utama dalam perjalanan mereka. Kerbau cenderung menyelesaikan sesuatu secara perlahan tetapi terarah, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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